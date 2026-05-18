"'환승연애4' 최초 2전남친 서사" 박현지, 승무원 유니폼 벗고 이고그룹 전속계약

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[스포츠조선 백지은 기자] '환승연애4' 박현지가 전문 크리에이터로 본격 전향한다.

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18일 이고그룹은 "박현지와 최근 전속계약을 체결했다"라고 밝혔다. 이어 "박현지가 가진 진정성과 자연스러운 매력이 다양한 콘텐츠 안에서 더욱 확장될 수 있도록 지원할 계획이다. 앞으로의 행보에 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.

박현지는 티빙 오리지널 '환승연애4'를 통해 이름을 알렸다. 그는 '환승연애' 전 시즌을 통틀어 최초로 자신의 엑스 두 명(성백현 신승용)과 함께 입소한 출연자로 화제를 모았다. 당시 프로그램 내내 호감을 보였던 조유식과 최종 커플이 되었지만 현실 커플로 이어지진 않았다.

박현지는 대한항공 객실 승무원으로 약 8년간 근무한 경력이 있는 베테랑 승무원 출신이지만 방송 이후에는 개인 유튜브 채널과 SNS를 중심으로 일상과 Q&A, 뷰티, 라이프 스타일 콘텐츠 등을 선보이며 크리에이터로서 활동을 이어가고 있다.

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박현지는 기존의 개인 콘텐츠 활동을 기반으로 보다 안정적인 환경 속에서 콘텐츠를 확장해 나가며 특정 영역에 국한되지 않고 자신만의 방향성과 활동 범위를 넓혀갈 예정이다.

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이고그룹은 그리즐리, 페노메코, 크래커, 로시 등 다양한 개성의 아티스트가 소속된 엔터테인먼트 기업이다. 음악 기획 및 제작을 비롯해 콘텐츠 제작과 디지털 마케팅 등 폭넓은 영역에서 활동을 펼치고 있고, 크리에이터 매니지먼트 부문으로 사업을 확장하며 종합 콘텐츠 엔터테인먼트 기업으로 도약을 본격화하고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com