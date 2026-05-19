14기 순자, 배우 최주원과 결혼식 올렸다 "날 더 멋지게 만들어주는 짝꿍 만나"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 14기 순자가 배우 최주원과 결혼식을 올렸다.

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14기 순자는 지난 16일 서울 삼청각에서 배우 최주원과 결혼식을 올렸다. 순자는 지난 9일 "따스한 5월, 소중한 사람과 평생을 함께하기로 약속하게 되었다"며 결혼을 발표했던 바. 순자는 배우 최주원과 공개 열애를 하며 서로를 향한 굳건한 애정을 드러내왔다. 특히 지난 2024년 최주원이 출연했던 영화 '1승'의 개봉을 홍보하며 "내 짝꿍이자, 멋진 당신. 고생 많았습니다. 많이 사랑합니다"라며 든든한 내조를 펼치기도 했다.

결혼을 하루 앞둔 지난 15일에는 "D-1 어쩌다 보니 진짜 결혼식이 내일이다. 막상 하루 전이 되니까 아직도 실감이 안 나고 그냥 계속 얼레벌레 정신없이 흘러가는 중"이라며 "제 인생에서 항상 결혼보다 일이 우선이 돼서 살았는데 저를 오히려 더 멋지게 만들어주는 짝꿍을 만나 이렇게 결혼도 하게 된다. 쓰면서도 참 신기하다"고 떨리는 소감을 밝혔다. 깜짝으로 알려진 순자의 결혼 소식에 팬들도 큰 응원과 축하를 보냈다.

한편, 순자는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 14기에 출연해 얼굴을 알렸다. 순자의 직업은 바이오테크 코스메틱 회사를 운영하는 CEO다.

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wjlee@sportschosun.com