"눈앞 하얘지더니 쿵" 지소연, 세아이 앞 '졸도' 충격..쓰러진 순간 포착

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 지소연이 갑작스러운 졸도 경험을 고백하며 당시 긴박했던 상황을 전했다.

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지소연은 18일 '평범했던 아침이 공포로 바뀌던 순간'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 평소처럼 아이들의 모습을 촬영하던 중 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러지는 모습이 담겼다.

당시 상황에 대해 지소연은 "아이들 영상을 찍고 아이들에게 걸어가는데 갑자기 왼손이 제 의지와 다르게 꺾이는 느낌이 들더니 눈앞이 하얘지고 귀에서 삐 소리가 크게 들렸다"며 "그대로 쓰러졌고 몇 분간은 아무 기억이 나지 않는다"고 설명했다.

이어 "남편은 처음엔 장난치는 줄 알았다고 했지만 상태가 이상한 걸 보고 많이 놀랐다"고 전했다.

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또 지소연은 쓰러지는 순간 "우리 아이들은 이제 누가 키우지"라는 생각이 들었다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

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그는 병원을 찾아 심전도 검사와 혈압 검사 등을 진행했으나 모두 정상 소견을 받았다고 밝혔다. 다만 "사실 몇일 전부터 정수리 쪽 두통과 귀 먹먹함이 있었고 현재도 머리가 아프고 온몸에 힘이 빠진 채 계속 어지러운 상태"라며 불편한 증상을 호소했다.

이를 본 동료 연예인들과 지인들은 "무슨 일이야, 괜찮은거냐" "너무 놀랐다, 빨리 병원가서 검사부터 받아라" "건강이 최고다. 기도하겠다" 등의 걱정스러운 댓글을 남겼다.

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한편 지소연은 2017년 배우 송재희와 결혼했으며, 2023년 첫 딸에 이어 지난해 9월 쌍둥이 남매를 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com