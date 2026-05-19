MC몽, 차가원과 불륜설 부인 후 쉴드 "더보이즈에 165억 주고 뒤통수 맞아"[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 차가원 원헌드레드 회장과의 불륜설을 전면 부인하면서도 그의 행보에 안쓰러움을 표했다.

Advertisement

MC몽은 18일 개인 라이브 방송을 진행했다. 그는 이날 차 회장과의 불륜 의혹은 모두 가짜라고 선을 그었다.

MC몽에 따르면 차 회장과 경영관 차이로 극심한 마찰을 빚은 뒤 차 회장이 단체 채팅방에 MC몽이 집에서 여자친구와 있는 영상을 올리며 '오늘부터 MC몽은 빅플래닛메이드 관련 업무에서 배제한다'는 메시지를 올렸다. 이에 MC몽은 차 회장의 작은 아버지 A씨를 찾아갔지만, A씨는 차 회장으로부터 건네 받은 MC몽과 여자친구의 사진으로 성매매 의혹을 만들어내고, 지분 각서에 도장을 찍으라며 커피를 뿌렸다고. 이에 분개한 MC몽은 차 회장이 너무 미워 A씨에게 가짜 문자 사진을 보내며 부탁했지만, 불륜설은 사실이 아니라고 강조했다.

또 MC몽은 차 회장에 대해 "사실 불쌍한 사람"이라고 평했다.

Advertisement

이어 "백현이는 첫 번째 앨범이 100억원, 두 번? 앨범이 50억원 정도 들었다. 신인 그룹 배드빌런은 300억원 들었다. 요즘 아이돌 200억원으로도 못 만든다. 그만큼 엄청난 돈이 든다. 그런데도 차 회장은 배드빌런 의상이 마음에 안 든다고 사비로 전 멤버에게 명품 브랜드 C사 옷을 입혔다. 나랑 마찰이 생길 수밖에 없었다. 1인당 10만원을 써야 회사가 사는데 1000만원을 쓰고 있는거다. 난 그래서 이 일이 이렇게 커졌다고 생각한다. 그런데 그 돈을 가지고 도박을 한다는 게 말이 되나. 계약금을 얼마나 줬는지 알고 하는 얘기냐"라고 목소리를 높였다.

Advertisement

MC몽은 "더보이즈 전 회사가 계약금으로 1인당 5억원을 제시했을 때 우리는 총 165억원을 줬다. 세 배 넘게 준 거다. 1인당 15억원을 받았으면 80억원은 토해놓고 나와야 하는데 이것도 싫다고 하는 거다. 이게 무슨 진상이냐"라고 울분을 토했다.

그는 "차 회장도 진짜 돈 많이 썼다. 자기 돈만 1550억원이다. 저는 투자를 받자고 했는데 차 회장이란 여성은 투자를 거절하고 멍청하게 자기 돈만 썼다. 그러니까 사기를 당하는 거다. 그런데 연예인들이 나가는 걸 보고 어처구니가 없더라. 나도 연예인이고 가수였지만, 가수들은 자기가 번 것만 기억하고 받은 거랑 쓴 건 기억 못한다"라고 지적했다.

Advertisement

지난 2월 뉴를 제외한 멤버 전원(상연 제이콥 영훈 현재 주연 케빈 큐 선우 에릭)은 원헌드레드를 상대로 전속계약 효력정지 가처분 신청을 제기했다. 멤버들은 소속사의 정산의무 불이행, 지원 부족, 계약 조건 미이행 등으로 신뢰 관계가 완전히 파탄됐다고 주장했다. 원헌드레드는 계약에 다른 지원과 정산을 정상적으로 이행했으며 분쟁을 원만하게 해결하기 위해 노력하?募鳴 밝혔다. 그러나 법원은 더보이즈 멤버들이 제기한 가처분 신청을 인용했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com