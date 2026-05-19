"김민종만 바둑이 도박? 국민MC-월드스타 또 있다"…MC몽, 충격 실명 폭로 2차전 예고[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 추가 폭로를 예고했다.

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MC몽은 18일 오후 한시간 반에 걸쳐 개인 라이브 방송을 진행, 자신을 둘러싼 '발치몽' 의혹, 불법 도박을 위한 회사 자금 사적 유용 의혹, 성매매 의혹, 차가원 원헌드레드 회장과의 불륜 의혹 등을 모두 부인했다. 이와 함께 차 회장의 작은 아버지인 A씨가 일명 'MC몽 죽이기'를 위해 허위사실을 유포하고 있다고 주장했다. 이 과정에서 MC몽은 연예인들의 실명까지 거침없이 거론해 논란이 되고 있다.

MC몽은 "MBC 'PD수첩'에서 회삿돈으로 도박을 하고 선급금을 받은 것에 대한 입장을 달라는 연락이 왔다. 저는 프로듀서로 회계에 일체 관련한 적이 없고, 법인카드로 커피도 사먹은 적 없는데 회삿돈으로 도박을 한다는 게 말이 되냐. 개인 계좌 내역을 확인해보면 될 일"이라고 목소리를 높였다.

그는 "'PD수첩'은 A씨가 법원에 제출한 가짜 대화 내용을 보고 연락한 거다. A씨는 중견 여배우 A씨와 5년째 비밀 연애 중으로 그 딸은 A씨를 아버지라 부른다. A씨는 도박에 미친 사람이다. (엑소) 백현에게도 '십억원 줄테니 라스베이거스에 가자', '백현아 남자는 도박도 할줄 알아야 한다'는 말을 달고 살았다. 일주일에 두번씩 일본과 국내 술집에 돌아다니며 '바둑이' 멤버들과 1억원씩 시작해 수십억원에 달하는 도박을 하는데 아가씨들에게는 1000~2000만원씩 팁을 주고 김민종에게도 용돈을 준다. 김민종은 1000만원씩 팁을 받고 롤스로이스 슈퍼카를 타고 다닌다. 김민종이 유흥업소에서 팁을 받고 일본에 데려간 여성에게 1000만원을 줬다는 내용의 녹취와 문자도 모두 갖고 있다"고 주장했다.

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이와 함께 MC몽은 "현재 왕성하게 활동 중인 MC를 포함한 연예인 두 명, 글로벌 스타의 둘째 아버지, 김호중 소속사 대표 등도 '바둑이' 멤버"라며 "사실이 아니라면 고소해 봐라. 그럼 저는 또 2부 (폭로) 한다. 끝까지 가겠다. 모든 내용을 공개하겠다"고 경고했다.

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MC몽은 또 "'PD수첩'에서 회삿돈으로 도박을 하고 선급금을 받은 것에 대한 정확한 입장을 원한다는 연락이 왔다. 저는 프로듀서로 회계에는 일체 관련된 적이 없다. A씨가 가짜로 법원에 제출한 대화 내용을 보고 연락한 거다. A씨는 중견 여배우 A씨와 5년째 비밀 연애 중이고 그 딸은 A씨를 아버지라 부른다. A씨는 도박에 미친 사람이다. 두 달 전에도 100만불 게임을 하러 라스베이거스 아리아 호텔에 갔다"고 전했다.

이어 "A씨는 빅플래닛메이드를 만들 당시 '십몇억원 줄 테니 라스베이거스에 가자', '백현아 남자는 도박도 할줄 알아야 한다'며 백현에게 도박을 권유했다. A씨는 '바둑이'라는 도박단을 운영한다. 1억원씩 받고 시작해 수십억원이 되고 일주일에 두번씩 술집에 돌아다니며 도박을 한다. 아가씨들에게 1000~2000만원씩 팁을 준다. 제가 좋아했던 선배 김민종도 있다. A씨가 준 돈을 받고 롤스로이스 슈퍼카를 타고 다닌다. 김호중 소속사 대표도 있다. 자기 가수는 감옥에 있는데 달마다 마카오에 가서 50억, 미국에서 50만불 플레이를 한다더라"라고 주장했다.

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MC몽은 "나는 법인카드로 커피도 사먹은 적 없다. 계좌 내역을 확인하면 될 일"이라며 "김민종이 룸살롱에서 팁을 받고 일본에 데려간 여성에게 1000만원을 줬다는 녹취와 문자를 모두 갖고 있다. 명예훼손으로 고소할테면 해보라. 그러면 문자 그대로 폭로하겠다"고 강조했다.

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다만 위와 같은 주장은 MC몽의 일방적인 주장으로 A씨나 차 회장, 백현 등은 아직 이에 대한 입장을 밝히지 않았다. 김민종 측은 "전혀 사실무근"이라며 법적대응을 예고했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com