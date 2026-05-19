'유재석 캠프' PD "2박 3일간 캠프, 유재석 실시간으로 지쳐"

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 19일 오전 서울 동대문 JW메리어트호텔에서 열렸다. 이광수, 유재석, 지예은, 변우석이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.19

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[스포츠조선 조지영 기자] '유재석 캠프' 제작진이 "유재석이 실시간 지치는 모습을 볼 수 있다"고 말했다.

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19일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은, 그리고 정효민·이소민 PD가 참석했다.

정효민 PD는 "숙박 예능을 하다 보니 출연자에 따라 자유도가 넓어지는 형식이더라. 유재석이 민박 예능을 해보면 어떨까 싶었고 이야기가 확장됐다. 유재석 맞춤형 수련회 캠프다"며, 이소민 PD는 "유재석표 수련회다. '대환장 기안장' 이후 확장을 이야기 하다가 유재석이 민박의 주인이 되면 어떨까 싶어 시작하게 된 프로그램이다. 2박 3일간 두 기수의 캠프를 운영하는 캠프다", 황윤서 PD는 "유재석표 캠프라는 것이 가장 큰 차별점이다. 기존 민박이 숙식만 제공하는 것에 그쳤다면 '유재석 캠프'는 2박 3일간 촘촘히 모두가 다 같이 참여하는 프로그램이다. 실시간으로 유재석이 지쳐가는 모습을 보면서 인간미를 느끼는 예능이다"고 연출 의도를 전했다.

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 유재석, 이광수, 변우석, 지예은 출연하고 '대환장 기안장'의 정효민 PD가 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com