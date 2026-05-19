'유재석 캠프' 이광수 "나 빼고 이미 섭외 끝난 줄 알고 살짝 서운"

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 19일 오전 서울 동대문 JW메리어트호텔에서 열렸다. 이광수가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.19

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이광수가 "'유재석 캠프' 공고 봤는데 연락 없어서 살짝 서운했다"고 말했다.

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19일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은, 그리고 정효민·이소민 PD가 참석했다.

이광수는 "프로그램 제안을 받기 전 '유재석 캠프' 숙박객을 모집하는 공고를 봤다. 내게 제안이 올 것이라는 기대는 10% 정도 했다. 이미 섭외가 다 끝난 줄 알았는데 살짝 서운했다"며 "신박하고 재미있겠다 싶었는데 함께하게 돼 기대가 됐다. 좋은 마음과 설레는 마음으로 합류하게 됐다"고 답했다.

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 유재석, 이광수, 변우석, 지예은 출연하고 '대환장 기안장'의 정효민 PD가 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com