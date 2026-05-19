'유재석 캠프' 이광수 "장난王 변우석, 살다 살다 이런 까불이는 처음"

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 19일 오전 서울 동대문 JW메리어트호텔에서 열렸다. 이광수와 변우석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.19

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이광수가 변우석과 케미에 대해 "살면서 이런 까불이는 처음이었다"고 말했다.

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19일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은, 그리고 정효민·이소민 PD가 참석했다.

유재석은 "과연 변우석이 예능 초보라 어떨까 궁금했다. 변우석이 정말 너무 재미있었다. 열심히 최선을 다하면서도 이광수를 정말 좋아하더라. 이광수에 이렇게 장난을 치는 친구는 처음이었다"며 웃었고 이광수는 "이런 까불이는 처음이었다"고 질색해 장내를 웃게 만들었다. 변우석은 "마음 편하게 대해줘서 좋았다"고 애정을 전했다.

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 유재석, 이광수, 변우석, 지예은 출연하고 '대환장 기안장'의 정효민 PD가 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com