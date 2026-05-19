'유재석 캠프' 유재석 "지예은, 이상형은 나라면서 실제 남친은 바타다"

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 19일 오전 서울 동대문 JW메리어트호텔에서 열렸다. 지예은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.19

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[스포츠조선 조지영 기자] MC 유재석이 지예은에 대해 "나는 이상형, 이광수는 롤모델, 실제 연인은 바타다"고 말했다.

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19일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은, 그리고 정효민·이소민 PD가 참석했다.

캠프장 유재석에 대해서도 이광수는 "유재석 형은 이 캠프에 정말 진심이었다. 촬영이 끝난 뒤에도 캠프에 대해 이야기 하고 불편함이 없었는지 계속 고민했다. 우리도 청음 숙박객 이후 더욱 진?게 고?珝 됐다", 변우석은 "현장에서 열심히 하는 모습을 보면서 우리도 더 열심히 따라 하게됐다"고 말했다. 지예은은 "유재석은 역시 유재석이더라. 유재석 선배가 이렇게 따뜻한 사람이었나 싶었다. 방송인 유재석이 아닌 인간 유재석을 느꼈다. 더욱 내 마음 속의 이상형이 됐다. 이렇게 따뜻하고 정 많은 사람인지 '유재석 캠프'에서 알게됐다"고 전했다. 유재석은 "롤모델은 이광수, 유재석은 이상형, 실제 연인은 바타다"고 정리해 웃음을 자아냈다.

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 유재석, 이광수, 변우석, 지예은 출연하고 '대환장 기안장'의 정효민 PD가 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com