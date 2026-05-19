'유재석 캠프' 변우석 "게임부터 화장실 청소까지..취업 사기? 안 힘들었다"

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 19일 오전 서울 동대문 JW메리어트호텔에서 열렸다. 변우석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.19

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 변우석이 "취업 사기 보다 그냥 정신이 없었다"고 말했다.

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19일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은, 그리고 정효민·이소민·황윤서 PD가 참석했다.

변우석은 "힘들었다기 보다는 정신이 없었다는 표현이 맞는 것 같다. 투숙객이 많아서 밥도 해야 했고 콘텐츠 게임도 해야 했고 청소, 설거지, 캠프 파이어, 화장실 청소도 해야 했다. 정말 힘들지 않았지만 정신이 없었다"며 웃픈 상황을 떠올렸다. 이를 듣던 이광수는 "나는 정말 힘들었다"고 외쳐 장내를 파안대소하게 만들었다.

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 유재석, 이광수, 변우석, 지예은 출연하고 '대환장 기안장'의 정효민 PD가 연출을 맡았다. 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com