김미려, 전성기에 '잔액 0원' 생활고…결국 극단적 시도 고백 "매니저들이 횡령"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김미려가 극단적 선택까지 시도한 적이 있었다고 고백했다.

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19일 유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'에서는 '김미려가 극단적인 선택까지 간 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

가수가 되기 위해 서울로 올라왔다가 우연히 김태균을 보고 개그맨으로 진로를 바꾼 김미려. 김미려는 '사모님' 코너로 단숨에 스타덤에 올랐다. 하지만 김미려는 시기 질투 많이 했다더라. 왕따설이 있었다. 한참 뒤에 드라마 분장팀에서 '자기 왕따였다며?'라고 하더라. 분장실에서 그런 얘기가 있었나 보다. 나는 원래 같이 안 노는 사람인데"라고 밝혔다.

문천식은 "지금은 미려가 결혼생활 너무 잘하고 깨볶는 사람으로 유명한데 대학로 생활이 힘들었을까? 잘나갈 때가 힘들었을까?"라고 물었고 김미려는 "잘나간 뒤가 힘들었다"고 밝혔다. 문천식이 "돈 많이 벌었잖아?"라고 놀라자 김미려는 "제가 생각보다 돈을 많이 못 벌었다. 횡령을 많이 한 거 같다. 협찬 광고가 많이 붙어서 저는 출연료가 없다더라. 바보였다. 그걸 다 믿었다. 은행에 간다. 어차피 통장에 0원일 걸 아는데 계속 통장을 넣었다 뺐다 했다"고 생활고를 고백했다.

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김미려는 "진짜 불쌍했다. 당시 매니저들이 그렇게 한 거다. 한참 정신적으로 피폐해졌다"고 극단적 선택 시도까지 했다고 밝혔다.

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김미려는 "경분이가 다음날 '웃찾사' 녹화인데 귀마개를 끼고 잤다. 겨우 경분이 깨워서 사태를 수습해야 해야 하지 않냐. '고등어 10마리 잡은 거 같은 느낌이었다'고 표현하더라"라며 "(손목을) 수건으로 싸매고 병원에 갔다. 그때는 심지어 뮤지컬을 하고 있었을 때여서 다음날 공연은 가야 한다. (손을) 싸고 있었는데 다들 눈치를 채더라. 근데 티를 내지 않았다. 그때가 27~28살쯤이었다. 한창 꽃다울 때였다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com