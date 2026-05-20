'64kg→46kg' 윤진이, '고생 다이어트'로 몸무게 유지 중 "행복 되찾아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 다이어트 후 자신감을 되찾았다.

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19일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에서는 ''대전 맛집' 친정에서 제대로 먹부림. 다이어트 포기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤진이는 가족들과 함께 대전 친정집으로 나들이를 가기로 했다. 가벼운 옷차림으로 나온 윤진이는 "반바지를 입었는데 너무 시원하다. 이렇게 하면 MZ세대 룩 아니냐"며 "오늘 날씨가 너무 좋다. 이렇게 반팔을 입을 날씨가 왔다"고 밝혔다.

윤진이는 "저는 이제 예전 몸무게로 돌아오고 해서 엄청난 자신감과 행복감을 찾았다. 그전에는 몸이 통통하니까 위축되고 '내가 아닌 거 같은데' 이런 느낌이 드는데 확실히 돌아가긴 해야 되는 거 같다"고 다이어트 후 자신감을 드러냈다.

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지난해 둘째 출산 후 다이어트에 돌입한 윤진이는 지난 2월 44kg까지 감량했다고 밝혔다. 당시 한 달 만에 유튜브 활동을 재개했던 윤진이는 "육아와 일을 병행하며 체력적으로 지쳐 한 달 동안 휴식했다. 재정비하는 동안 휴대폰을 꼲고 아기만 봤다"며 "음식도 거의 안 사먹고 유기농 위주로 요리해 먹었다"고 밝혔다. 이어 윤진이는 "고생 다이어트로 44kg 최저 몸무게 찍고 지금은 45kg"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com