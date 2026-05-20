송은이, 故 김자옥 덕에 母와 종교 갈등 풀었다 "불교였던 엄마도 개종"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 송은이와 엄마와의 종교 갈등을 고백했다.

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18일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에서는 '송은이는 왜 교회를 다니게 됐을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

별다른 일 없이 갑자기 교회를 가야겠다는 생각이 들었다는 송은이는 최강희를 따라 교회를 다니게 됐다고 밝혔다. 하지만 송은이의 어머니는 당시 불교 신자였다고. 송은이는 "교회 다니고 제일 먼저 한 일이 제 방에 있는 모든 부적을 뜯었다. 부적을 엄마가 엄청 붙여놨다. 가구마다 붙여놓고 베개에도 있었다"며 "세례 증서를 몰래 숨겼다. 우리 집에서 교회 다니는 건 말도 안 되는 일이었다. 몰래 다니고 있었는데 엄마가 내 방을 치우다가 세례증서를 본 것"이라 밝혔다.

송은이는 "엄마가 난리가 났다. 교회도 다니고 세례도 받았다 하니까 네가 어떻게 이럴 수가 있냐더라. 엄마랑 한바탕하고 나서 마음이 안 좋았다"며 "고민하던 중에 지금 돌아가신 김자옥 권사님이 '은이는 요즘 어떻게 지내?'라고 해서 '엄마가 교회 다니는 걸 알게 되셔서 화가 많이 나셨다'고 했다. 그랬더니 '하나님이 부모님 마음 불편해하는 걸 좋아하시진 않을 거야'라고 하시더라. 그 얘기가 교회를 다니지 말라는 건지, 다니라는 얘기인지 모르겠더라"라고 밝혔다.

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송은이는 "그 얘기는 안 해주시고 거기까지만 말해주셨다. 그래도 그런 마음이 들어서 엄마한테 사과했다. 엄마가 싫어하는 일이면 안 하겠다 하고 몰래 교회를 다녔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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하지만 이후 어머니는 자연스럽게 송은이를 인정해주셨다고. 이후 아빠가 돌아가셨을 때도 기독교식으로 장례를 치렀다고. 송은이는 "그러다 엄마가 49재는 꼭 드려야겠다더라. 어떻게 하는 거냐 하니까 절에 돈을 주면 해준다더라. 엄마 마음을 편하게 해주고 싶다는 마음 하나로 그렇게 하시라 했다"며 "가족들이 다 모이고 저 혼자 뒤에 앉아서 목탁 소리에 맞춰 계속 기도를 했다. 여기 있는 모든 사람들이 하나님을 믿게 되길 원한다. 이들을 구원해주시라 했다. 거기 있는 모든 사람들이 지금 교회를 다닌다. 엄마도 교회를 다니신다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com