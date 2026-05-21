말왕♥유경, 부부되더니 더 달달해졌네…거울 셀카에 오사카 데이트까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 180만 유튜브 구독자를 보유한 크리에이터 말왕이 모델 겸 인플루언서 유경과의 달달한 신혼 분위기를 공개했다.

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최근 말왕과 유경이 함께 찍은 커플 사진들이 온라인 커뮤니티 등에 잇달아 공개되며 눈길을 끌고 있다.

공개된 사진 속 두 사람은 커울 앞에 나란히 서서 다정한 포즈를 취하는 모습. 말왕은 상의를 탈의한 채 탄탄한 피지컬을 드러냈고 유경은 블랙 오프숄더 의상으로 슬림한 몸매를 자랑했다.

다른 사진에서는 일본 오사카 도톤보리의 상징인 글리코상 앞에서 나란히 커플룩을 맞춰 입고 포즈를 취했다. 서로 몸을 밀착한 채 브이 포즈를 하거나 윙크 셀카를 찍는 등 다정한 분위기가 시선을 사로잡았다.

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앞서 말왕은 지난 24일 자신의 SNS에 "내 아내"라는 글과 함께 꽃과 커플 사진으로 꾸며진 공간 사진을 공개해 화제를 모았다. 이후 SNS 프로필 소개란에는 본명 유태양의 이니셜 'TY'와 유경의 이니셜로 추정되는 'YK', 그리고 반지 이모지를 추가하며 애정을 드러냈다.

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특히 유경 SNS에는 두 사람이 지난해 9월 혼인신고를 마쳤다는 내용도 담긴 것으로 알려져 이미 법적 부부가 된 사실이 뒤늦게 주목받았다.

한편 말왕은 현재 약 180만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며 JTBC '뭉쳐야 찬다4', MBC '라디오스타' 등 다양한 예능 프로그램에도 출연 중이다. 유경은 약 28만 팔로워를 보유한 인플루언서이자 프리랜서 모델로 활동하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com