‘42세’ 이다해, 11월 출산 앞두고 태교 전념..“16주차 안정기에 들어서”

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[스포츠조선 박아람 기자] 이다해(42)가 11월 첫 아이를 출산한다.

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21일 스타뉴스에 따르면 이다해는 현재 임신 15~16주 차에 접어들었으며, 오는 11월 출산을 앞두고 있다. 안정기에 들어선 가운데 건강 관리와 태교에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

특히 이다해와 세븐(42)은 40대에 들어선 만큼 평소 건강과 2세 계획에 꾸준히 신경 써온 것으로 전해졌다. 오랜 시간 서로에게 의지가 되어온 끝에 새로운 가족을 맞이하게 됐다는 후문이다.

앞서 두 사람은 지난 20일 SNS를 통해 직접 임신 소식을 알렸다. 두 사람은 "둘에서 셋으로. 우리의 작은 기적이 찾아오고 있어요(From two to three. Our little miracle is on the way)"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

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영상에는 초음파 사진과 아기 신발을 들고 환하게 웃는 부부의 모습이 담겼다. 두 사람은 각각 'DAD', 'MOM' 문구가 적힌 모자를 착용한 채 설렘 가득한 표정을 지어 눈길을 끌었다. 안정기에 접어든 시점에서 팬들에게 직접 소식을 전한 것으로 보인다.

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한편 이다해와 세븐은 약 8년간의 열애 끝에 지난 2023년 5월 결혼했다. 결혼 3년 만에 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다.

tokkig@sportschosun.com