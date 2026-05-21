오마이걸 효정, 청춘 위로 '퍼플노트' 발매…1년 반만의 솔로 컴백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 오마이걸 효정의 위로송이 공개된다.

Advertisement

효정은 21일 오후 6시 디지털 싱글 '퍼플노트'를 발표한다. 효정의 솔로 싱글은 2024년 12월 발매한 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차' 이후 1년 5개월 여만의 일이다.

'퍼플 노트'는 실제 효정이 고교시절 보컬로 활동했던 밴드부 이름에서 착안한 이름이다. 완벽하ㅣㅈ 않아도 계속 나아가는 과정 자체가 의미있는 성장이라는 긍정 메시지를 통해 각자의 자리에서 자신의 속도로 나아가는 모든 청춘에게 다정한 응원을 건넨다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '나의 작은 청춘에게' 외에 '록 어라운드'와 '나의 작은 청춘에게' 인스트 버전 등 총 3개 트랙이 수록됐다.

'나의 작은 청춘에게'는 팝 록 장르의 곡으로 힘들고 지치는 순간에도 다시 앞으로 나아갈 수 있는 용기를 전달하는 희망적인 곡이다. 뮤직비디오에는 가수의 꿈을 키워가던 고교 시절의 최효정과 현재 꿈을 이룬 효정의 모습이 교차되며 몰입을 더한다. 효정은 특유의 청초하고 싱그러운 비주얼, 밝고 산뜻한 보컬로 눈부신 청춘의 순간을 오롯이 표현했다.

Advertisement

'루거 어라운드'는 소중한 사람들과의 시간이 가장 큰 힘이 된다는 메시지를 담은 발라드곡이다.

Advertisement

효정은 직접 전곡 작사 작곡에 참여해 자신의 자전적 이야기를 담아냈을 뿐 아니라 밴드 사운드라는 색다른 시도를 더해 음악적 성장을 입증한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com