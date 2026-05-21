'솔지5' 임수빈 측, 김민지 영상에 강한 불쾌감 "의도 뭔가...언급 말아달라"

[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 임수빈 측이 출연자 김민지의 유튜브 영상 내용을 공개적으로 지적해 화제를 모으고 있다.
20일 임수빈 소속사 이서준 대표는 자신의 SNS를 통해 김민지 유튜브 영상 일부를 캡처해 올렸다. 이 대표는 김민지 계정을 직접 태그하며 "회사와 어떤 협의나 공유도 없이 이런 장면을 사용하는 의도가 무엇이냐"고 적었다. 이어 "팬들의 제보로 방금 알게 돼 당황스럽다"며 "앞으로 임수빈 배우 언급은 자제 부탁드린다"고 밝혔다.
논란이 된 장면은 최근 김민지가 자신의 유튜브 채널에 공개한 자취 콘텐츠 영상 속 한 부분이다. 당시 김민지는 우성민과 함께 가구 매장을 찾았고, 매장 직원으로부터 "'솔로지옥5' 천국도에 등장했던 침대"라는 설명을 들었다. 이후 김민지는 침대에 누우며 "내가 천국도에 또 와봤다"고 말했고 우성민이 "누구랑 누워 있었냐"고 묻자 "기억 안 난다"고 답했다.
그러면서 "수빈이가 비싼 호텔 와서 누워보고 싶었던 것 아닐까. 내가 나가줄 걸, 미안하다 수빈아"라고 덧붙였다.
해당 장면이 공개된 뒤 임수빈 소속사 대표가 공개적으로 불편한 입장을 밝히면서 온라인에서도 갑론을박이 이어졌다.
일부 네티즌들은 "같이 출연한 프로그램 이야기인데 너무 예민한 반응 아니냐", "친해서 장난처럼 말한 것 같은데 공개 저격까지 갈 일인가", "개인적으로 이야기할 수도 있었을 텐데" 등의 반응을 보였다. 반면 일각에서는 "당사자가 불편했다면 충분히 문제 제기할 수 있는 부분", "소속사가 배우 보호 차원에서 나선 것 같다"는 의견도 나오고 있다.
한편 임수빈은 '솔로지옥5'에서 박희선과 최종 커플로 이어지며 주목받았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com