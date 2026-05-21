김신록·이학주 "감독님과 '형사록2' 이어 '오십프로' 작업, 편한 현장 분위기였다"

21일 상암동 MBC사옥에서 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김신록(왼쪽), 이학주. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김신록과 이학주가 '형사록' 시리즈에 이어 '오십프로'로 한동화 감독과 재회한 소감을 전했다.

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김신록과 이학주는 21일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회에서 "감독님께서 현장 분위기를 원활하게 만들어주셔서 감사했다"고 말했다.

'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다, '형사록', '나빌레라', '38사기동대'의 한동화 감독이 연출을 맡았다.

김신록은 불도저처럼 정의를 쫓는 검사 강영애 역을, 이학주는 10년째 편의점을 지키는 화산파 2인자 강범룡 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 두 사람은 '형사록' 시즌2에 이어 '오십프로'로 재회해 이목을 끌었다. 먼저 김신록은 "저희가 '형사록' 시즌2에서도 그렇고 거의 만나지 않는다. 같이 하는 작품 수만 쌓여가는데, 만나는 신은 거의 없다"며 "'형사록' 시즌2 때도 그렇고 감독님이 부드러운 카리스마로 현장 분위기를 원활하게 만들어주셔서 감사했다. 배우들이 크게 어려움을 느낄 점이 없다 보니, 편하게 감독님께 기대어 촬영했다"고 전했다.

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이학주도 "신록 누나와 계속 못 보다가, 마지막에 한번 만나 반갑게 인사했다"며 "감독님과는 세 작품째 함께 하고 있는데, 배우의 개성과 매력을 정확하게 봐주신 것 같다. 감독님과 작업할 수록 현장 분위기가 점점 더 편해지는 것 같다"고 만족감을 표했다.

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한편 MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 22일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com