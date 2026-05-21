한다감, 47세 최고령 산모 비법 공개한다 "임신 성공 비결·관리법 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한다감이 '슈돌'에 합류해 임신 비결을 전한다.

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한다감은 21일 "좋은 소식으로 인사 드린다. 제가 어쩌다보니 47세 연예계 최고령 산모가 되어 예비 엄마 아빠에게 조금은 늦은 나이에도 불구하고 희망의 아이콘이 되었다. 그동안 성공비결과 관리비법을 가지고 이번에 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'에 합류하게 되었다"고 기쁜 소식을 알렸다.

한다감은 "많은 분들께 희망의 끈을 놓지 않게 간절함과 진실함으로 촬영에 임할 생각"이라며 "예비 엄마 예비 아빠들 힘내시고 방송에서 좋은 소식 공유할게요"라고 밝혔다.

한다감은 6월 초 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 합류한다. 오랜 기다림 끝에 임신 소식을 전한 그는 그동안 보여준 적 없는 예비 엄마의 일상과 마음을 카메라 앞에 담아낼 예정이다.

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한다감은 임신을 준비하며 겪었던 현실적인 고민과 노력, 임신 이후 달라진 삶을 솔직하게 보여주며 비슷한 시간을 지나고 있는 이들에게 용기를 전할 전망이다. '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 계기에 대해 한다감은 "아이를 간절히 기다리는 분들에게 제 이야기가 힘이 되었으면 한다"고 밝혔다.

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한편, 배우 한다감은 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼했다. 결혼 6년차인 올해 시험관 시술을 통해 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

wjlee@sportschosun.com