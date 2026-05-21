이선정, LJ와 45일만 결혼→2달반만 이혼..."몸도 마음도 안 맞았다"(닭터신)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이선정이 방송인 LJ와의 '초고속 결혼 및 이혼'에 대한 충격적인 비하인드를 최초로 털어놨다.

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최근 유튜브 채널 '닭터신'에는 '[단독] "제정신 아니었죠" 이선정, 신정환 앞에서 폭주한 역대급 솔직토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신정환은 "2012년은 이선정에게 지울 수 없는 해"라며 "나도 기사 보고 결혼 소식을 알았다"라며 이선정과 LJ와의 결혼을 언급했다.

이선정은 2012년 방송인 LJ와 45일 만에 혼인신고를 했지만, 결혼 생활은 약 두 달 반 만에 끝났다.

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신정환은 "우리가 느끼기엔 일주일 전에 결혼한 것 같았는데 금방 이혼 기사가 났다"고 말했고, 이선정은 "저도 지금 생각하면 '그때 내가 왜 그랬지?' 싶다"고 털어놨다.

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이어 "속도위반 결혼도 아니었다. 그냥 사랑이었다"며 "그 당시 그 친구가 나한테 너무 잘했다. 그 따뜻함에 헷갈렸던 것 같다"고 회상했다.

특히 그는 혼인신고를 결심하게 된 계기에 대해 "전날 술을 엄청 마셨다"며 "남자한테 처음 받아본 크리스털 선물도 있었다. 그걸 보고 '이 남자다' 싶었다"고 말했다.

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하지만 결혼 생활은 오래가지 못했다. 이선정은 "살다 보면 안 맞아서 이혼하는 것"이라며 "마음도 안 맞고 몸도 안 맞았다"고 솔직하게 고백했다.

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이어 "헤어지고 스트레스를 너무 많이 받아서 미친 듯이 운동만 했다. 운동하고 술 마시고를 반복했다"며 "6개월 뒤 공황장애가 오더라"고 털어놨다.

그는 "사람 많은 곳을 못 가겠고 쓰러질 것 같았다. 이상한 소리도 들리는 것 같고 마트에서도 쓰러질 뻔했다"며 당시 심각했던 상태를 설명했다.

또 "병원에서 MRI도 찍고 검사도 했는데 아무 이상이 없다고 하더라"며 "심장이 뛰는 소리가 귀에 들릴 정도였다. 얼굴이 빨개지고 숨도 못 쉬겠더라"고 떠올렸다.

이선정은 "5년 동안 정말 많이 후회했다. '왜 결혼해서 내가 이 꼴이 됐나' 싶었다"며 "결국 나만 손해더라. 지금도 스스로 이겨내고 있는 중"이라고 고백했다.

narusi@sportschosun.com