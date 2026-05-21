'6월 결혼' 문채원, 이준기와 결별설에 당황..."사귄 적도 없는데"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문채원이 데뷔 이래 최초로 자신의 아담한 집을 공개한 가운데, 배우 이준기와의 황당한 결별설에 대해 직접 등판해 해명했다.

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21일 문채원의 공식 유튜브 채널 '문채원'에는 '충격적인 옷장 공개부터 혼란의 무 스프 레시피까지… 대환장 문채원 집들이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 문채원은 데뷔 18주년을 맞아 팬들이 선물해 준 스피커, 어머니가 그린 유화 액자 등이 놓인 거실과 아담한 부엌을 최초로 전격 공개했다.

집들이 도중 진행된 인스타그램 '무물(무엇이든 물어보세요)' 타임에서 문채원은 독자들의 눈을 의심케 하는 질문을 맞닥뜨렸다.

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한 팬이 드라마 '악의 꽃'에 과몰입한 나머지 "왜 이준기 씨와 헤어졌나요? 그의 슬픔이 보이지 않나요?"라는 질문을 던진 것.

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이에 문채원은 황당한 듯 웃음을 터뜨리며 "저는 준기 오빠랑 헤어진 적이 없다. 만난 적이 없기 때문에 헤어진 적도 없다"라고 뼈 있는 '팩트 폭격'을 날려 현장을 폭소케 했다.

한편, 이날 집들이는 순탄치 않은 요리 도전기로 웃음 폭탄을 안겼다.

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문채원은 제작진을 위해 대접하려던 '무스프' 조리 과정에서 계량 저울이 없어 느낌으로 요리를 하다가, 예열 냄비 조작 실수로 잠시 촬영이 중단되는 등 혼란을 겪었다.

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급기야 스프를 믹서기에 갈아내던 중 사방으로 내용물이 튀는 '분수쇼 사태'가 발생했고, 당황한 문채원은 "난 잘해주고 싶었어"라며 즉석에서 눈물 연기를 선보여 제작진을 자지러지게 만들었다.

우여곡절 끝에 완성된 무스프를 맛본 제작진은 "맛은 아예 다르지만 재료 맛은 살아있다"며 뒤늦은 수습을 해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com