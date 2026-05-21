양상국, '유재석 무례 논란'에 N번째 사과..."불편했다면 내 잘못"

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[스포츠조선 김준석 기자] 최근 온라인을 뜨겁게 달궜던 '유재석 무례 논란'의 주인공 개그맨 양상국이 또 한 번 고개를 숙였다.

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21일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '김해 왕세자'로 예능에서 활약 중인 개그맨 양상국과 가수 비비가 출연했다.

이날 김숙은 "요즘 양상국이 완전 대세다. 다음달까지 스케줄이 꽉 차있다고 하던데"라고 이야기했고, 양상국은 "다음달 되면 스케줄이 빠질 거 같다"라고 이야기했다.

요즘 인기에 대해 양상국은 "10년 공백을 보상 받는 느낌인데. 내가 사투리를 다시 배우기도 하다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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송은이는 "근데 요즘 재석이 채널에 가서 마음 고생을 했다던데"라고 이야기했고, 양상국은 "불편하신 분들이 있으면 제가 잘못한거다. 내가 여자친구를 왜 데려다 주냐. 그러면 버릇된다. 근데 안 대려다 주다가 한 번 데려다 주면 고마워한다"라며 당시 상황을 야기했다.

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양상국은 "제가 선배들에게는 말을 못하는데 유재석 선배에게 '그만하이소'라고 이야기를 했다"라고 말했고, 김숙은 "그건 사실 방송용인데"라며 욕을 먹고 있는 상황을 안타까워했다.

또 양상국은 "제가 원래 내성적이라서 방송 시작하기 전에 말도 못한다. 촬영이 시작되면 술 주정부리는 것처럼 이야기를 한다"라고 이야기했다.

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양상국은 "실제는 매일 여자친구를 집에 데려다 준다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com