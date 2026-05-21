양상국 "故박지선 아버님, '지선이 대신 내가 갈 테니 연락해라'라고…" 뭉클한 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 양상국이 먼저 하늘로 떠난 KBS 22기 공채 동기 고(故) 박지선을 향한 변함없는 그리움을 드러내는 한편, 박지선의 아버님과 이어오고 있는 눈물겨운 인연을 고백해 안방극장을 먹먹하게 만들었다.

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21일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '김해 왕세자'로 예능에서 활약 중인 개그맨 양상국과 가수 비비가 출연했다.

이날 방송에서 양상국은 가슴 한편에 묻어둔 소중한 동기이자 영원한 '멋쟁이 희극인' 故박지선을 조심스럽게 언급했다.

양상국은 "제가 방송에서 한 번씩 지선이 이야기를 하곤 한다"고 운을 떼며, "우리 22기 동기들과 함께 1년에 최소한 한 번씩은 지선이가 있는 곳을 꼭 찾아간다"고 밝혀 여전히 끈끈하고 돈독한 동기 사랑을 증명했다.

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이어 "동기들과 함께 지선이 아버님도 찾아뵙는다"고 덧붙였다.

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특히 그는 박지선 아버지의 따뜻한 말에 깊은 감동을 받았다고 전했다.

양상국은 "아버님이 '지선이 대신해서 내가 다 갈 테니 너희가 일 있으면 무조건 연락해'라고 하신다"며 "동기끼리 친한 건 당연한데, 아버님과도 계속 인연이 이어지는 건 정말 대단한 일이라고 생각한다"고 말했다.

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narusi@sportschosun.com