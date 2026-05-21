박준금, 엄지원 폭로 "성질 있어 스태프 다 바뀌어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박준금, 엄지원이 티격태격 케미를 보였다.

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21일 엄지원의 유튜브 채널 '엄지원'에는 '여배우 동안 관리 노하우?? 비결 탈탈 털고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

엄지원은 KBS2 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 호흡을 맞췄던 박준금의 집을 찾아갔다. 박준금은 "드라마를 촬영할 때 (엄지원의) 유튜브 팀 촬영이 있어서 뵌 적이 있는데, 지금 보니 스태프가 다 바뀌었다. 얘(엄지원) 성질이 좋지 않다. 우리 스태프는 그대로인데 엄지원 스태프는 완전 바뀌었다"라며 웃었다.

엄지원도 폭소하더니 "언니, 사람은 그냥 다 갈아야 한다. 안 맞으면 다 갈아야 한다. 이고 지고 가면 스트레스"라고 털어놨다.

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또 박준금은 "난 인연을 맺으면 아무리 성격이 안 맞아도 다 안고 간다. 너도 안고 가겠다"라며 "우리 지원이 다리 부상으로 몸이 아팠는데 변함없이 사랑해주셔서 감사하다"라고 구독자들에게 감사 인사를 전해 훈훈함을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com