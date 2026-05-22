‘1130억 계약’ 메이저리거 이정후, 지드래곤과 한솥밥 먹는다[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 메이저리거 이정후가 지드래곤, 송강호 등이 소속된 갤럭시코퍼레이션과 전속 계약을 체결했다.

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갤럭시코퍼레이션은 22일 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 소속 이정후와 전략적 파트너십 계약을 맺었다고 밝혔다. 이번 계약에는 국내외 매니지먼트는 물론 라이선스 사업, 브랜드 협업, 디지털 콘텐츠 등 전반적인 활동이 포함된 것으로 전해졌다.

특히 스포츠 선수가 갤럭시코퍼레이션과 전속 계약을 체결한 것은 이번이 처음이라 더욱 관심이 쏠린다.

현재 갤럭시코퍼레이션에는 지드래곤을 비롯해 태민, 김종국, 송강호 등 톱스타들이 소속돼 있다.

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갤럭시코퍼레이션 측은 "이정후가 가진 글로벌 스포츠 스타로서의 가치와 건강한 이미지, 진정성을 기반으로 다양한 콘텐츠와 브랜드 경험을 확장해나갈 예정"이라고 설명했다. 또 AI와 미디어 기술을 활용해 스포츠와 엔터테인먼트를 결합한 글로벌 IP 사업에도 속도를 낼 계획이라고 밝혔다.

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최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "대한민국을 대표하는 선수와 함께하게 돼 뜻깊다"며 "이정후가 가진 가치와 철학이 더 오래 빛날 수 있도록 함께 성장하겠다"고 전했다.

한편 이정후는 2024년 메이저리그 진출 당시 6년 총액 1억1300만 달러(한화 약 1500억원 규모) 계약을 체결하며 큰 화제를 모았다. 현재 샌프란시스코 자이언츠의 핵심 타자로 활약 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com