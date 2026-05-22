나영석PD "은퇴 전 마지막 프로는 '삼시세끼', 잘 될 거라 예상했다" ('술빚는윤주모')

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[스포츠조선 이우주 기자] 수많은 히트작을 만든 '예능계 거장' 나영석 PD가 자신이 연출했던 예능 프로그램에 대한 비하인드를 전격 공개한다.

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22일(오늘) 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'(제작 티엠이그룹, 연출 문태주)에는 나영석 PD가 출연해 윤주모(윤나라 셰프)와 찰떡 케미를 과시한다.

이날 방송에서 나영석 PD가 문을 열고 들어오자 윤주모는 "실물로 처음 뵙는데 너무 자주 뵌 거 같은 느낌"이라며 반갑게 인사하고, 나 PD 또한 "저도 처음 뵈었지만 자주 뵌 것 같다"고 화답하며 시작부터 화기애애한 분위기를 형성한다.

직후, "'흑백요리사2'를 봤냐"는 윤주모의 물음에 나영석 PD는 "제 의지로 클릭해서 보진 않았다"고 고백한다. 그는 "잘 된 예능 프로그램을 보면 너무 배가 아프다. '저걸 내가 했어야 했는데'라는 생각이 들어서 제 의지로 눌러서 보진 않는다. 그게 제 자존심"이라고 너스레를 떨어 현장을 초토화시킨다.

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특히 봄동비빔밥 유행을 만들었던 강호동의 '1박 2일' 먹방 장면 비하인드도 밝힌다. 나 PD는 "그때 (강)호동 형과 같이 먹었던 몇 안 되는 사람이 저였다"며 "너무 맛있었던 기억이 나서 이번에 다시 만들어 봤는데 그 맛이 아니더라. 그래서 그때 그 영상을 다시 찾아봤는데 봄동이 아니고 얼갈이 비빔밥이었다"고 전한다. 그러면서 그는 "내년부터는 얼갈이로 드셔라. 봄동은 뻑뻑해서 비빔밥으로 먹기에는 밥의 질감과 안 맞는다"고 솔직하게 추천한다.

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나 PD는 또한 수많은 예능 히트작 중 '삼시세끼'에 대한 애정을 드러낸다. 그는 "예측도, 결과도 좋았고, 돌이켜봐도 좋은 추억으로 남은 프로그램은 '삼시세끼'"라고 말문을 연다. 이어 "창의력도 정점이고, 대중이 뭘 좋아하는지 알 것 같고 기획할 때부터 잘 될 거라고 생각했다. 찍을 때도 걱정 하나 없이 촬영했고, 방송에 나갈 때도 결과가 좋았다. 지금 돌이켜 봐도 좋았던 기억들만 있다"며 "만약 은퇴를 한다면 마지막 프로그램으로 '삼시세끼'를 찍을 것"이라고 밝힌다.

이외에도 윤주모는 배우 정유미가 자신의 대학교 선배라는 사실을 밝히며 뜻밖의 인연을 전한다. 과연 윤주모와 정유미는 어떤 인연인지, 또 나영석 PD가 "연예인들과 개인적인 친분을 맺는 걸 싫어했었다. '1박 2일' 촬영 당시 멤버들과 사석에서 만남을 가진 적이 없다"고 밝혀 궁금증을 불러일으킨다.

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한편 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'는 윤주모가 게스트를 초대해 요리와 술을 대접하고 진솔한 대화를 나누는 프로그램으로, 매주 금요일 오후 5시 30분 공개된다. 최강록, 윤남노, 김훈 등 셰프와 배우 고창석·이정은 부부, 빈지노·스테파니 미초바 부부 등이 출연해 화제를 모았다.

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wjlee@sportschosun.com