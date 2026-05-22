이준, 1000만뷰 터진 '삼두 치어리더'..."멋있다 생각했는데 '웬일이야' 반응" ('유퀴즈')

사진제공=스튜디오 룰루랄라, '유퀴즈' 예고 영상 캡처

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 이준이 화제의 삼두 치어리더 비하인드를 공개했다.

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22일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 SNS를 통해 "화제의 삼두 치어리더 이준. 추구미는 프레디 머큐리 현실은 돌쇠?!"라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

이날 유재석은 "안 보려고 해도 어디선가 내 알고리즘에 이준 씨가 러닝만 입고 춤을 추고 있더라"라고 말해 시작부터 웃음을 자아냈다.

최근 이준은 유튜브 채널 '워크맨-Workman'을 통해 프로야구 LG 트윈스 치어리더에 도전했다. 당시 그가 선보인 최예나의 'Catch Catch' 댄스 챌린지는 유튜브 쇼츠 누적 조회수 1,000만 뷰를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻었다. 특히 민소매 차림으로 드러난 탄탄한 팔근육과 혼신의 퍼포먼스는 온라인을 뜨겁게 달궜다.

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하지만 정작 이준은 예상과 다른 현장 반응에 당황했다고 털어놨다. 그는 관중 반응을 묻는 질문에 "내 예상과 너무 많이 달랐다. 나는 사실 멋지다고 생각했다"라고 하자, 유재석은 "진짜냐"라고 반응했다. 그러자 이준은 "아니었나"라면서 "내 스타일로 엠블랙 스타일을 섞어서 췄는데 어머님들 목소리가 들리는데 '웬일이야'라고 하시더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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유재석은 "춤도 춤이지만 이두와 삼두, 몸은 KCM 스타일"이라고 하자, 이준은 "돌쇠 스타일"이라고 말해 폭소를 자아냈다.

특히 이준은 민소매에 청바지를 입고 무대에 오른 이유를 묻자 "프레디 머큐리 스타일"이라고 설명했다. 이에 유재석은 "90년대 관중인 줄 알았다. 어렸을 때 봤던 관중 중에 그런 분들 계신다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com