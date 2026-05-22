"다음 영상은 프로포즈?"..'환연2' 나연♥희두, 하와이서 꿀 뚝뚝 '결혼 임박설' 후끈

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[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애2' 나연, 희두 커플이 달달한 하와이 여행 일상을 공개하며 팬들의 설렘을 자아냈다. 특히 영상 공개 이후 "곧 프로포즈하는 것 아니냐"는 반응까지 쏟아지며 뜨거운 관심을 모으고 있다.

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20일 이나연의 유튜브 채널에는 연인 남희두와 함께 떠난 하와이 여행 브이로그 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 두 사람은 와이키키와 노스쇼어, 터틀베이 등을 오가며 여유로운 시간을 보냈다. 아침 식사를 함께 즐기고, 커플룩을 맞춰 입은 채 쇼핑과 데이트를 하는가 하면, 손을 잡고 거리를 걷는 모습까지 담기며 현실 커플 분위기를 물씬 풍겼다.

이나연은 호텔 조식과 오션뷰를 감상하며 "음식도 맛있지만 뷰가 진짜 최고"라고 감탄했고, 남희두는 운동 후 등장해 "팔 좀 두꺼워진 것 같아?"라고 묻는 등 유쾌한 케미를 드러냈다. 두 사람은 선셋 명소를 찾아 함께 사진을 찍고, 와이키키 맛집과 젤라토 가게를 방문하며 추억을 쌓았다. 특히 남희두가 이나연의 사진을 직접 찍어주거나 커플 티셔츠를 함께 고르는 모습은 팬들의 미소를 자아냈다.

영상 후반부에는 노을이 내려앉은 터틀베이 리조트에서 바다를 바라보며 여유를 즐기는 장면도 담겼다. 이나연은 "이렇게 둘이 있는 모습을 보면 좋은 추억이 하나 더 생긴 것 같아 마음이 따뜻해진다"고 말했고, 남희두 역시 "이게 진짜 하와이 같다"며 만족감을 드러냈다.

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또 두 사람은 여행 중에도 함께 운동을 하며 '찐 커플'다운 일상을 보여줬다. 이나연은 "우리가 언제 커플티를 입나 했는데 운동하러 갈 때 입었다"며 웃었고, 남희두와 자연스럽게 장난을 주고받는 모습으로 설렘을 더했다.

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해당 영상이 공개된 이후 구독자들은 "다음 영상은 프로포즈 영상일 것 같다", "두 사람 꼭 결혼했으면 좋겠다", "조만간 좋은 소식 기대해도 되나", "곧 프로포즈할 듯" 등의 반응을 보이며 두 사람의 미래를 응원했다.

한편 두 사람은 2018년부터 연인관계를 시작해 위기를 겪다 2022년 티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연하며 재회, 현재까지 공개연애 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com