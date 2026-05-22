‘300억 사기 혐의’ 차가원 대표, 경찰 수사 정당성 문제제기 “카톡까지 불법 압수”

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[스포츠조선 조민정 기자] 300억원대 사기 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 경찰의 압수수색 절차에 문제를 제기하며 법원에 준항고를 신청했다.

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22일 법조계에 따르면 차 대표 측은 이날 서울중앙지법에 압수수색 처분 취소를 요구하는 준항고장을 제출했다.

준항고는 수사기관의 압수수색 등 처분에 대해 법원에 취소 또는 변경을 요청하는 절차다.

차 대표 측은 서울경찰청 금융범죄수사대가 지난달 3일 원헌드레드 자회사 빅플래닛메이드엔터테인먼트를 압수수색하는 과정에서 영장 범위를 벗어난 자료를 확보했다고 주장하고 있다. 차 대표 측 변호인은 "압수영장에 포함되지 않은 카카오톡 대화 내용까지 압수했다"며 "이후 포렌식 과정에서도 변호인 참여권이 충분히 보장되지 않았다"고 밝혔다.

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반면 경찰은 압수수색 절차에 문제가 없었다는 입장이다. 법원이 준항고를 받아들일 경우 경찰은 해당 압수수색을 통해 확보한 자료를 반환하거나 폐기해야 한다.

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차 대표는 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의 등으로 수사를 받고 있다. 경찰은 차 대표가 자신이 운영하는 기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 노머스 측에 제안해 계약을 체결하고 약 242억원의 선급금을 받은 뒤 실제 사업을 제대로 이행하지 않았다고 보고 있다.

또 별도의 전세 계약 과정에서 약 54억원 규모의 보증금 관련 혐의도 수사 중이다. 다만 차 대표 측은 혐의를 부인하고 있다.

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차 대표는 지난달 입장문을 통해 "노머스를 속일 의도는 없었다"며 "사업 진행이 어려워져 선수금 반환 의사를 밝혔지만 상대 측이 거절했다"고 주장했다.

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한편 차 대표는 지난 2023년 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립했다. 이후 MC몽은 지난해 회사를 떠났고 최근 원헌드레드와 빅플래닛메이드엔터테인먼트는 정산금 문제 등을 둘러싸고 일부 소속 아티스트들과 갈등을 겪고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com