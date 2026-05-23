태양, 선배 성시경의 남다른 식탐 폭로…"유튜브 먹방의 시작이었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 태양이 신인 시절 목격한 성시경의 남다른 '먹방 본능'을 공개하며 웃음을 안겼다.

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22일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 태양이 게스트로 출연해 라이브 무대와 함께 솔직한 토크를 펼쳤다.

이날 성시경은 태양과의 오랜 인연을 떠올리며 "예전에 태양이 제 CD를 들고 와 사인을 받은 적이 있다. 너무 기분이 좋아서 '태양이 내 사인 받았다'고 온 세상에 이야기하고 싶었다"고 말했다.

이에 태양은 빅뱅 데뷔 초 시절을 회상하며 특별한 에피소드를 공개했다. 그는 "당시 신인들은 음악 방송에서 제대로 된 대기실이 없었다. 다행히 대성이 MC를 하고 있어서 그 대기실에 같이 있을 수 있었다"며 "팬분들이 점심으로 먹을 음식들을 정말 많이 준비해주셨다"고 말했다.

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이어 "리허설을 하러 가는 선배님들이 계속 지나가는 자리였는데, 성시경 선배님이 오셔서 저희에게 인사를 하시더니 바로 음식을 보셨다"며 "'이것 참 맛있겠다'라고 정말 차분하고 친절한 목소리로 말씀하셨다"고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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태양은 "선배님이 음식을 하나씩 맛보시더니 리허설을 마치고 다시 오셨다. 갑자기 저희 옆에 자연스럽게 앉으셨다"며 "도시락을 다 뜯으시고 저희와 같이 식사를 하셨다. 다 드신 뒤에는 '너무 맛있다. 힘내'라고 하고 가셨다"고 밝혀 폭소를 자아냈다.

이를 들은 성시경은 "유튜버 성시경의 시작이다"라며 민망해했고, 태양은 "선배님이 먹방 유튜브를 시작하셨을 때 전혀 낯설지 않았다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

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성시경은 끝까지 능청스러운 반응으로 분위기를 띄웠다. 그는 "너무 잔소리하는 선배보다 잘 먹는 선배의 모습을 보여주고 싶었던 것"이라며 "팬들이 보내준 음식에 대한 감사 표현도 한 거다"라고 너스레를 떨었다.

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한편 9년 만의 정규 앨범으로 돌아온 태양은 정규 4집 '퀸테센스(QUINTESSENCE)'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 타이틀 곡을 포함, 태양이 참여한 10개 곡이 수록된 이번 신보 'QUINTESSENCE'는 보이지 않지만 가장 중요한 가치를 찾아가는 여정을 음악으로 구현해 냈으며, 아티스트 개인의 서사로 시작된 질문들이 음악을 통해 청자 각자 내면에 자리한 본질적인 무언가를 건드리는 울림으로 퍼져 나가길 기대하는 바람을 담았다.

olzllovely@sportschosun.com