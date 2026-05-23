환희, 27년 만의 밝힌 가정사…母 "이혼한지 2년, 생활비 끊켜 극단적 생각도"

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 환희가 데뷔 27년 만에 어머니와 함께한 제주 여행에서 부모님의 이혼 사실을 털어놓으며 깊은 속내를 나눴다.
23일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 환희와 어머니의 생애 첫 제주도 여행 두 번째 이야기가 공개됐다.
이날 환희의 어머니는 처음 밟아본 제주 풍경에 벅찬 감정을 드러냈고, 이를 지켜보던 환희는 "아버지가 모시고 왔어야 하는 거 아닌가 싶다"며 조심스럽게 아버지 이야기를 꺼냈다. 그동안 방송에서 아버지에 대한 언급이 거의 없었던 만큼 시청자들의 관심도 쏠렸다.
이에 어머니는 "너희한테 말하지 않고 혼자 해결한 일이 있지 않냐"며 "법적으로 이혼한 지 2년 됐다"고 고백했다. 이어 "이혼이라는 말을 정말 하고 싶지 않았다. 너무 창피하다고 생각했고, 참다 참다가 혼자 결정한 것"이라고 담담하게 털어놨다.
어머니는 결혼 생활 내내 남편에게 헌신하며 살아왔지만 점점 지쳐갔다고 밝혔다. 그는 "희망이 없었다. 남편은 내 희생을 너무 당연하게 여겼다"며 "네가 힘들게 번 돈도 밑 빠진 독에 물 붓기처럼 느껴졌다. 더 이상 너까지 힘들게 하고 싶지 않았다"고 경제적인 어려움까지 고백해 안타까움을 자아냈다.
특히 어머니는 "이혼 후 생활비까지 끊기니까 정말 막막했다. 극단적인 생각까지 했었다"며 "혹시라도 너희에게 피해를 줄까 봐 더 힘들었다"고 털어놨다.
이를 들은 환희는 "엄마가 미안해할 필요 없다. 술 마시는 데 쓰는 돈보다 엄마 챙기는 게 훨씬 잘한 선택"이라며 따뜻하게 위로했다.
어머니 역시 "이렇게 허심탄회하게 이야기해보니까 네 마음도 알고, 내 마음도 알게 된다"며 아들과 한층 가까워진 모습을 보여 뭉클함을 안겼다.
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