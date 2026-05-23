이재명 대통령, 北 내고향 우승 축하 "성숙한 응원문화...공은 둥글고 우린 다시 만날 것"[AWCL 결승]

출처=이재명 대통령 SNS

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수단이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수 여러분께 진심 어린 축하를 전합니다."

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이재명 대통령이 23일 수원종합운동장에서 펼쳐진 아시아 여자챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 '일본 챔피언' 도쿄 베르디 벨레자를 1대0으로 꺾고 우승한 북한 내고향 여자축구단을 향한 축하의 메시지를 남겼다.

이 대통령은 '내고향'이 아시아 챔피언이 됐다는 소식을 들은 직후 자신의 SNS를 통해 축하 메시지를 전했다. "아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수 여러분께 진심 어린 축하를 전합니다"라면서 "챔피언스리그에서 펼쳐진 수준 높은 경기들은 아시아 여자 축구의 눈부신 발전과 역량을 전세계에 분명히 보여주었습니다"라고 아시아 최강 클럽 선수들의 분투를 치하했다. "이번 대회가 승패를 넘어, 아시아 스포츠의 도약을 이끌고 평화와 화합이라는 스포츠의 가치를 되새기는 뜻깊은 계기가 되었길 바랍니다"라고 덧붙였다.

수원FC 위민 선수들과 도쿄 베르디 벨레자, 멜버른 시티 FC 등 타 팀 선수들도 챙겼다. "뜨거운 관심 속에 펼쳐진 수원FC 위민 선수들의 수중전 투혼 역시 오래도록 기억될 것입니다. 도쿄 베르디 벨레자와 멜버른 시티 FC 선수들도 고생 많으셨습니다"라고 적었다. 이어 "무엇보다 성숙한 응원 문화로 대회를 빛내주신 우리 응원단 여러분께 깊은 경의를 표합니다"라며 남북 공동 응원단과 내고향 응원단에 대한 감사도 전했다.

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이 대통령은 "공은 둥글고, 우리는 또 다시 만나게 될 것입니다. 선수 여러분의 다음 도전을 힘차게 응원하겠습니다"라고 축하 인사를 마무리했다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단을 응원하는 축구 팬들. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단을 응원하는 축구 팬들. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단을 응원하는 축구 팬들. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

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통일부는 이번 대회 준결승, 결승전 2경기 관중석을 메운 남북 공동응원단을 위해 3억원의 남북협력기금 지원을 결정했다. 인당 5000원인 준결승전 티켓 3000장, 결승전 티켓 2000장을 단체 구입했다. 이날 수원종합운동장엔 1000여명의 민간단체 응원단이 내고향 깃발과 플래카드를 들고 "내~고향!"을 연호하며 내고향의 우승을 열렬히 응원했다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수들이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

홈 그라운드의 분위기에서 첫 우승컵을 들어올린 리유일 내고향 감독은 기자회견에서 "우리 내고향 팀은 창립된 지 14년 밖에 안됐다. 오늘 아시아에서 1등 지위에 오르게 된 것은 전적으로 우리 경애하는 총비서 동지와 당의 따뜻한 사랑과 보살핌, 믿음이 있었기 때문이다. 감독으로서 우리 선수단을 대표해서 이 크나큰 사랑과 믿음에 조금이나마 보답했다는 생각에 기쁜 마음을 금치 못하겠다"고 말했다. "이 순간을 위해 어려운 고비를 넘겨내면서 감독의 지시에 잘 따라준 선수들이 정말 자랑스럽고 대견하다. 우리가 오늘 1등 하도록 성심성의껏 지지해주고 받들어준 가족과 고마운 분들께 감사인사를 드리고 싶다"는 소감을 전했다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com