송일국 "♥판사 아내, 처음에 '슈돌' 출연 반대..지금은 힘들 때마다 찾아 본다"(데이앤나잇)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송일국이 과거 육아 예능 출연 당시의 비하인드와 가족들의 반응을 솔직하게 털어놨다.

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23일 방송된 MBN 김주하의 데이앤나잇에는 송일국이 출연해 특유의 유쾌한 입담과 함께 그동안 쉽게 꺼내지 않았던 가족 이야기를 진솔하게 풀어내며 시청자들의 이목을 끌었다.

이날 송일국은 세 쌍둥이 육아로 큰 화제를 모았던 KBS 2TV 슈퍼맨이 돌아왔다 출연 당시를 떠올리며, 출연 결정까지 쉽지 않았던 과정을 회상했다.

그는 "아내가 처음 반대했다"면서 "집이 공개되어야 하고, 여러 걱정 때문에 반대를 많이 해서 설득을 많이 했다"고 밝혔다. 이어 "결국 아내가 선배 유동근 선생님께 한번 여쭤보자고 해서 의견을 들었는데, 망설임 없이 '해야지, 일국이 좋은 면을 보여줄 수 있을 거야'라고 말씀해주셨다"며 출연 계기를 설명했다. 송일국은 결국 그 조언을 듣고 프로그램 출연을 결심하게 됐다고.

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또 그는 아내 정승연의 현재 반응에 대해서도 유쾌하게 언급했다. 송일국은 "아내는 지금 방송 나간 걸 잘했다고 하냐"는 질문에 "무엇보다도 영상이 남아있지 않냐. 아이들 제일 예뻤을 때 프로들이 찍어주신 영상과 편집이 남아있다. 지금도 너무 힘들면 '아이 요 새X들' 하면서 본다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com