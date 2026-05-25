크리스탈x제시카, 현실 '찐자매' 투샷..'SNL8'서 파격 19금 연기

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[스포츠조선 김소희 기자]쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 지난 23일(토) 라이브 코미디 무대가 처음이라는 사실이 무색할 정도로 과감한 연기를 펼친 크리스탈과 함께 레전드 에피소드를 경신했다.

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쿠팡플레이 'SNL 코리아'는 초특급 스타들과 믿보 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 대한민국 1등 코미디 쇼.

이날 오프닝에서 세련된 스타일링으로 '냉미녀' 아우라를 뿜어내며 등장한 크리스탈은 "큰 무대 경험이 많아서 안 떨릴 줄 알았는데, 이런 무대는 처음이라 떨린다"라며 긴장감을 내비쳤다. 그러나 본격적인 무대가 시작되자, 라이브로 발생하는 돌발 상황에서도 절대 흔들리지 않는 웃음 강심장과 천재적인 애드리브로 현장을 압도했다.

크리스탈은 '내 아이의 사회생활' 코너에서 버스 하차 타이밍을 놓쳐도 말 한마디 못 하는 극내향형 직장인을 소름 돋는 현실 고증 연기로 소화해 공감과 웃음을 동시에 자아냈다. 특히 친언니 제시카의 깜짝 특별 출연으로 완성된 '정자매'의 현실 투샷과 찐자매 케미는 팬들에게 짜릿한 재미를 선사했다.

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그의 대표작을 패러디한 '슬기로운 감빵여친'도 뜨거운 호응을 얻었다. 안영미, 이수지, 지예은 등 베테랑 크루들과 팽팽한 애드리브 티키타카를 주고받은 것은 물론, 김원훈과의 아슬아슬한 19금 파격 연기까지 능청스럽게 소화하며 스튜디오의 열기를 최고조로 달궜다.

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'퀸카로 살아남는 법'에서는 학교 기강을 잡으려는 허당 퀸카를 과장되면서도 실감나게 표현해 폭소를 터뜨렸고, '수정이는 지구 지킴이'에서는 과한 친환경 실천으로 남사친들마저 질색하게 만드는 과 여신 캐릭터를 맛깔나게 살려냈다. 특히 권혁수의 입술에 묻은 떡볶이 국물을 손가락으로 닦아 먹는 장면부터 신동엽, 정상훈, 김원훈과의 아찔한 상황극 퍼레이드는 역대급 매운맛 웃음을 선사했다.

크리스탈은 "어떻게 지나갔는지 모를 정도로 정신없었지만 정말 재미있었고, 좋은 경험이었다"라며 "특별한 추억이 되셨길 바란다"라는 소감을 밝혔다.

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한편, 매회 신드롬급 화제를 모으고 있는 '스마일 클리닉'은 이수지 실장과 공민정 팀장의 살벌한 기싸움 속 이들을 의기투합하게 만든 빌런 남규리의 등장으로 모두를 놀라게 했다. 특히 아무도 예상치 못한 이수지와 김원훈의 로맨스 전개는 시청자들의 도파민을 제대로 폭발시키며, 다음 에피소드를 향한 기대감이 최고조로 달하고 있다.

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호스트 크리스탈의 매운맛 코미디 포텐으로 주말 밤을 장악한 <SNL 코리아> 시즌 8 9화는 오직 쿠팡플레이에서 만날 수 있다. 오는 5월 30일(토) 저녁 8시에는 배우 엄지원이 최종화의 대미를 장식할 호스트로 출격해 우아한 비주얼 뒤 숨겨진 반전 코미디 본능을 아낌없이 분출할 예정이다.