한선화, 코믹 푼수 이상의 재발견…기깔난 시나리오 나오면 일착이라는거 잊지마시길('모자무싸')

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[스포츠조선 백지은 기자] 한선화가 또 한번 자신의 한계를 넘었다.

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24일 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다(이하 모자무싸)'가 종영했다. '모자무싸'는 잔잔한 여운과 감동을 안기는 스토리와 배우들의 명연기로 입소문을 탄 작품이다.

한선화는 국내 최고의 국민 배우 오정희(배종옥)의 딸이다. 겉으로는 화려하고 당당한 삶을 살아가는 톱스타이지만, 내면에는 엄마의 후광으로 인한 스트레스와 발연기 논란으로 생긴 상처와 불안을 품고 있는 캐릭터다. 그러다 자신이 주연을 맡은 영화가 흥행에 실패하고, 자신과 비슷하게 내면의 무가치함과 싸우는 황동만(구교환)을 만나면서 그동안 자신을 괴롭혔던 주위의 시선과 억압에서 벗어나 솔직한 내면을 드러내고 성장한다.

한선화는 특유의 통통 튀는 푼수 연기로 극에 감칠맛을 안겼다. 하지만 이번에는 전작 '술꾼도시여자들' 등에서 보여줬던 하이텐션 캐릭터를 좀더 업그레이드시켰다. 황동만에게 직진하는 순애보, 공허한 눈빛 연기 등으로 거침없고 당당해 보이지만 내재된 외로움과 고뇌, 갈등을 섬세한 표정 연기로 풀어내며 캐릭터에 깊이를 더했다. 특히 5회에서 "황동만 감독님의 사랑하는 사촌동생 이예린양과 김신영군의 결혼을 축하하면서 팔없는 둘째누나로 망가진 나의 팔을 고쳐준 우리 황동만 감독님께 감사를 표하며 감독님, 앞으로 기깔난 시나리오 나오면 내가 일착이라는거 잊지마시고, 축가 보냅니다"라며 황동만을 위해 혼신의 축가 퍼포먼스를 펼치는 신은 코미디를 넘어 억눌린 감정을 폭발시키는 신으로 최고의 명장면 중 하나로 꼽힌다.

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또 황동만과의 찐친케미, 변은아(고윤정)와의 뭉클한 워맨스, 황진만(박해준)을 향한 호감, 오정희와의 팽팽한 대립 등 다양한 케미를 만들어내며 풍성한 서사를 완성했다.

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한선화는 소속사 고스트 스튜디오를 통해 "드라마 제목처럼 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있으니 우리 모두가 서로에게 연민을 갖고 조금은 더 가치 있어질 수 있도록 응원을 나누면 좋겠다. '모자무싸'가 여러분을 한동안 응원한 것처럼요!"라고 전했다.

폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 한선화가 보여줄 다음 행보는 무엇일지 기대와 관심이 집중되고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com