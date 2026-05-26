'최진실 딸' 최준희, ♥신혼여행 중 '170cm 40kg' 인증..갈비뼈 앙상 극세사 비키니 자태

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희가 행복한 신혼여행 중에 뜻밖의 체중을 인증하며 눈길을 끌고 있다.

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25일 최준희는 자신의 개인 계정을 통해 "일단 뒤풀이까지 다 했던 오늘자 몸무게"라는 짤막한 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진 속에는 아기자기한 도트 패턴의 비키니를 입은 최준희의 모습이 담겨 있다. 갈비뼈가 선명하게 보이는 극세사 몸매가 눈길을 끈다. 또한 최준희는 자신의 몸무게 40.3kg이 찍힌 체중계를 공개했다. 프로필 상 키가 170cm인 점을 고려했을 때, 이는 의학적인 정상 범위를 한참 밑도는 저체중 상태에 해당된다.

한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로 대중에게 얼굴을 알렸다. 2022년에는 와이블룸과 전속계약을 체결하며 연예계 활동을 예고했으나, 3개월 만에 계약을 해지하고 현재는 인플루언서로 활동 중이다.

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최준희는 과거 루푸스병 투병 과정에서 치료를 위해 복용한 스테로이드 약물 부작용으로 체중이 96kg까지 증가했으나, 바디프로필을 준비하며 47kg까지 감량하는데 성공해 화제를 모았다. 이후에도 꾸준한 관리를 통해 키 170cm에 40kg의 몸매를 유지하고 있다고 밝혀 관심을 받았다.

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지난 16일에는 오랜 시간 교제해 온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올렸다.