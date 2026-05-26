김종국, 신혼 9개월 만 할아버지 됐다 "손주 안 봐, 할아버지 소리 싫다" ('옥문아')

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[스포츠조선 이우주 기자] 신혼 9개월 차에 접어든 김종국이 '할아버지'가 된 사연을 공개한다.

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오는 28일(목) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 매력적인 보이스로 여심을 녹이며 트로트계를 이끌고 있는 영트로트 대표주자 손태진과 박지현이 출연한다.

이날 방송에서 손태진은 김종국의 메가 히트곡 '사랑스러워'를 성악 버전과 트로트 버전으로 선보이며, 원곡자인 김종국을 흐뭇하게 만들었다. 이에 김종국은 손태진을 따라 직접 트로트 버전으로 '사랑스러워'를 불러 웃음을 자아냈다. 김종국의 트로트 창법에 박지현은 "나훈아 선배님 음색이랑 비슷하다"라며 극찬을 아끼지 않았다고. 이에 김종국은 "트로트 오디션에 나가봐야겠다"라며 트로트 가수 데뷔를 예고해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문.

이어 손태진은 가요계 대선배이자, 자신의 '이모 할머니'인 심수봉과의 특별한 가족 관계를 공개해 이목을 집중시켰다. 손태진은 할머니의 막냇동생인 심수봉이 자신의 아버지와 나이가 비슷해 어릴 때부터 친하게 지냈다며 가까운 사이임을 털어놓았는데. 뒤이어 손태진은 심수봉이 '할머니'라는 호칭을 어색하게 생각해 '할머니'라 부르지 못하고 특별한 호칭으로 심수봉을 부른다고 전했다. 손태진이 이모 할머니인 심수봉을 부를 때 사용하는 특별한 호칭은 본 방송에서 확인 가능.

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한편, 신혼 9개월 차인 김종국이 손주가 생겨 할아버지가 된 사연을 공개한다. 이모인 심수봉과 나이 차이가 얼마 나지 않는 손태진의 아버지처럼, 김종국도 나이 차이가 크지 않은 조카에게 아이가 생기면서 할아버지가 된 근황을 털어놓은 것. 조카 손주가 자신을 향해 할아버지라 부른다고 말한 김종국은 "할아버지 소리를 듣기 싫어 안 보고 지낸다"라며 손주를 피해 다니는 웃픈 사연을 고백했다. 결혼한 지 9개월 만에 할아버지가 된 김종국의 근황은 오는 28일(목) 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com