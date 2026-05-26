'눈동자' 이승룡 "신민아 집착을 중점적으로 연기, 집에 신민아 사진 두지는 않았다"

신민아(왼쪽), 이승룡. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이승룡이 신민아를 위협하는 연기를 짚었다.

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이승룡은 26일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '눈동자' 제작보고회에서 "신민아를 왜 집착하게 됐는지 중점적으로 생각하고 연기했다"라면서도 "집에 신민아 사진을 두지는 않았다"라고 했다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러 영화다. 영화 '옆집사람'으로 데뷔한 염지호 감독이 연출을 맡아 스릴러의 긴장감을 특유의 감각적인 연출로 표현해냈다.

영화 '3일의 휴가', '디바', 드라마 '악연', '우리들의 블루스' 등 다양한 작품에서 다채로운 연기력을 보여줬던 신민아는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역을 완벽 소화한다.

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그런가 하면, 드라마 '은애하는 도적님아', '그 해 우리는' 등으로 얼굴을 알리며 스크린 연기에 처음 도전하는 이승룡은 집요한 광기로 서진에게 집착하는 모델 현민을 연기해 스릴러 장르의 매력을 가미한다.

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이승룡은 "왜 서진에게 집착을 하게 됐는지, 서진을 어떤 시선으로 보게 됐는지를 중점적으로 생각하고 연기했다"라며 "감독님께서 현장에서 많이 열어주셨다. 에너지적으로 부족하다고 떨어진다고 생각하셨을 때, 더 광기 있는 모습 보여달라고 하셨다"고 전했다.

이어 "현민과 다른 결을 가진 사람이라, 역할을 준비할 때부터 현민의 행동에 이유를 찾으려 했다. 정신적으로 피폐해진 순간도 있었다"라고 하자, MC 박경림이 "신민아 씨 사진을 집에 두기도 했느냐"라고 물었다. 이에 이승룡은 "그 정도까진 하진 않았다"라며 웃었다.

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신민아는 "저야말로 진짜 무서웠다. 같이 위협받는 상황이었고, 눈도 안 보여지는 시점부터 광기가 돋보였기 때문에 진짜 무서웠다. 영화 보시면 이승룡 씨의 버럭 하는 모습에 많이 놀라실 것 같다. 제가 소리지르는 게 진짜 리얼하다는 걸 알 수 있을 것"이라고 예고했다.

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영화 '눈동자'는 오는 6월 24일 개봉한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com