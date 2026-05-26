MC딩동, ‘女BJ 폭행 논란’에 "순간 감정 못추스른 내 잘못, 가족 악플 안 참는다"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 MC딩동(본명 허용운)이 인터넷 생방송 도중 여성 출연자를 폭행해 물의를 빚은 것에 대해 공식 사과했다.

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MC딩동은 26일 오후 자신의 계정을 통해 "저의 경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은 분들께 큰 피로감과 실망감을 안겨드린 점 고개 숙여 진심으로 깊이 사과드린다"라며 장문의 사과문을 게재했다.

그는 "방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서든 이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 함에도 불구하고, 순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드렸다"라며 "이는 그 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 저의 명백한 잘못"이라고 고개를 숙였다.

피해자와의 상황에 대해서는 "저의 무례하고 부족했던 행동에 대해 진심으로 사과를 전하였고, 서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정하며 서로 앞날에 응원해주기로 했다"라고 설명했다.

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이어 "이번 일을 겪으며 저 자신을 뼈저리게 되돌아보았다. 저의 부족함을 깊이 통감하며, 앞으로는 매사에 더욱 신중하고 상대방을 배려하며 성숙하게 대처하는 MC딩동이 되도록 끊임없이 노력하고 반성하겠다"라고 덧붙였다.

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다만 무분별한 악플과 루머에 대해서는 법적 대응을 시사했다. MC딩동은 "제 잘못에 대한 대중분들의 쓴소리와 질타는 온전히 제가 감당해야 할 몫이며 달게 받겠다"라면서도 "이 시간 이후로 본 사건과 관련하여 사실과 다른 악의적인 루머를 생성 및 유포하거나, 저의 가족과 지인들을 향한 무분별한 악플을 게재하는 행위에 대해서는 더 이상 묵과하지 않고 선처 없이 법적 대응을 진행할 예정이다"라고 강조했다.

앞서 MC딩동은 최근 인터넷 생방송 도중 여성 BJ A씨를 폭행해 논란이 일었다. A씨가 MC딩동의 과거 음주운전 사건을 언급하며 욕설을 하자, MC딩동은 "카메라 치워"라고 분노하며 A씨의 머리채를 잡고 폭행했다. 감정을 추스리고 돌아온 MC딩동은 "시청자 분들에게 사과한다"며 "다른 욕을 다 받을 수 있지만 '2년 전 사건'이라는 이야기를 듣자마자, 제 나름 트라우마가 있고, 아이들 생각이 나서 욱했다"며 눈물을 흘렸다.

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이후 피해자인 BJ A씨는 "현재 PTSD(외상후 스트레스 장애)와 공황 증상으로 정신과 상담을 받고 있고 상해 진단서도 전치 2주가 나왔다. 변호사를 선임했고 이미 고소장을 제출했다"라며 MC딩동을 고소했다고 밝혀 파장이 일었다.

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논란 초기 MC딩동은 "현재 수사 및 법적 절차가 진행 중인 사안인 만큼, 확인되지 않은 추측성 주장이나 일방적인 내용의 재확산은 또 다른 피해를 낳을 수 있다. 부디 사실관계가 확인되기 전까지 무분별한 공유와 비방은 자제해 주시기 바란다"라고 입장을 밝힌 바 있으나, 비난 여론이 거세지자 결국 SNS를 통해 고개를 숙였다.

다음은 MC딩동 사과문 전문

안녕하세요. MC딩동입니다.

먼저,

저의 경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은분들께

큰 피로감과 실망감을 안겨드린 점 고개 숙여 진심으로 깊이 사과드립니다.

방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서든

이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 함에도 불구하고, 순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드렸습니다.

이는 그 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 저의 명백한 잘못입니다.

저의 무례하고 부족했던 행동에 대해 진심으로 사과를 전하였고 서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정하며

서로앞날에 응원해주기로 하였습니다.

이번 일을 겪으며

저 자신을 뼈저리게 되돌아보았습니다.

저의 부족함을 깊이 통감하며,

앞으로는 매사에 더욱 신중하고 상대방을 배려하며 성숙하게 대처하는 MC딩동이 되도록 끊임없이 노력하고 반성하겠습니다.

아울러 한 가지 당부의 말씀을 드리고자 합니다.

제 잘못에 대한 대중분들의 쓴소리와 질타는 온전히 제가 감당해야 할 몫이며 달게 받겠습니다.

다만, 이 시간 이후로 본 사건과 관련하여 사실과 다른 악의적인 루머를 생성 및 유포하거나, 저의 가족과 지인들을 향한 무분별한 악플을 게재하는 행위에 대해서는 더 이상 묵과하지 않고

선처 없이 법적 대응을 진행할 예정입니다.

다시 한번 저의 행동으로 인해 불편함을 느끼셨을 모든 분께 진심으로 사과드립니다.

죄송합니다.

MC딩동 올림