'바타♥' 지예은, 32세인데 노후 준비.."롱런 장담 못해 셀프 헤메, 돈 아껴야"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 지예은이 32세 나이에 노후 준비를 한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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최근 개그맨 지석진의 유튜브 채널 '지편한 세상'에는 '코미디 외길 인생 걷고 있는 지예은'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지예은은 셀프 메이크업을 했다면서 "머리는 손질을 잘 못하겠어서 묶었다"라고 말했다. 꾸민듯 꾸미지 않은 자연스러운 스타일링이 인상적이었다.

'SNL코리아' 녹화를 할 때도 스스로 메이크업을 하는 편이라고. 지예은은 "사람이 많아 분장팀이 굉장히 바빠, 거의 제가 혼자 화장한다"라고 말했다.

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지석진은 "보통 여배우들은 숍에서 출장 나오지 않나"라며 궁금해했고 지예은은 "비용이 비싸니까 아껴야 한다. 티끌 모아 태산이다. 그런 비용이라도 모아야 한다. 아침에 샵을 갈 경우 비용은 더욱 비싸진다"라며 알뜰한 모습을 보였다. 의상 역시 자신의 것이라면서 "스타일리스트 비용도 아껴야 한다"라고 말했다.

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지예은의 절약 습관에는 노후 준비라는 이유가 있었다. 지예은은 "지금부터 노후준비를 해야 한다고 한다. 요즘 애들은 (노후준비가) 빠르다고 한다. 연예계에서 롱런할 수 있을지도 모르겠고 언제 일이 없어질지 모르지 않나"라며 현실적인 고민을 전했다.

한편 지예은은 최근 댄서 바타와의 열애를 인정해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com