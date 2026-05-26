지브리 오리지널 싱어즈, 문화소외계층 위한 공익 후원 진행..선한 영향력

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 스튜디오 지브리 오리지널 싱어즈 공연팀이 문화소외계층 위한 공익 후원을 진행, 따뜻한 마음을 나눈다.

Advertisement

26일 오전 주식회사 코크스는 "오는 6월 6일 개최되는 'The Music of STUDIO GHIBLI Original Singers Symphony'에 다문화 및 문화소외계층을 위한 공연 초청을 진행한다"고 밝혔다.

이번 초청은 평소 문화 예술을 향유하기 어려운 다문화가정 및 사회 소외계층에게 새로운 공연 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 특히 스튜디오 지브리 작품들이 생태주의와 인류애를 주로 강조해온 만큼 공연 관람을 통해 사회에 온기를 전하고 선한 영향력을 전파하고자 하는 취지다.

이번 공연은 스튜디오 지브리의 명작들의 주요 장면을 장식한 OST를 오리지널 싱어가 직접 재현해 부르는 특별한 콘서트다. 4명의 오리지널 싱어와 1명의 배우가 내한해 펼치는 최초의 공연으로 개최 전부터 지브리 팬들의 뜨거운 기대를 모으고 있다.

Advertisement

여기에 도쿄 아시아 오케스트라가 합류해 완성도 높은 사운드를 선사한다. 일부 곡에서는 지브리 영화의 명장면이 스크린에 상영되는 연출도 선보여 현장을 찾은 관객들에게 지브리 세계관 속에 빠져드는 듯한 압도적인 몰입감과 감동을 선사할 예정이다.

Advertisement

공연에 출연하는 오리지널 싱어즈 측은 "이번 공연을 통해 많은 이들이 이웃에 대한 따뜻함과 사랑을 다시 한번 깨닫고 보다 따뜻한 사회로 나아가는 첫발이 되기를 바란다"고 전해 기대감을 더했다.

joyjoy90@sportschosun.com