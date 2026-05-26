[SC현장] "K팝신에 한 획"…장하오→유승언 앤더블, 제베원-이븐 벗고 자랑스러운 핫데뷔[종합]

그룹 앤더블(AND2BLE) 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 데뷔 쇼케이스가 26일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 멤버들이 포즈 취하하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 앤더블이 화려한 새출발을 선언했다.

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26일 오후 4시 서울 용산구 블루스퀘어에서 앤더블의 데뷔 앨범 '시퀀스 01 : 큐리어시티' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

앤더블은 Mnet '보이즈 플래닛'을 통해 결성된 제로베이스원으로 활동했던 장하오 리키 김규빈 한유진과 이븐 출신 유승언으로 구성된 5인조 보이그룹이다.

리더 장하오는 "부족한 점이 많지만 멤버들이 많이 도와주고 있다. 자유롭고 멤버 스스로 자랑스러워 할 수 있는 팀을 만들고 싶다"며 "제로베이스원 멤버들과도 여전히 친하게 잘 지내고 있다. 서로 응원하고 있다"고 말했다.

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또 김규빈은 "제로베이스원 멤버들도 데뷔를 응원해줬다"고, 한유진은 "서로 응원하고 있다"고 덧붙였다.

그룹 앤더블(AND2BLE) 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 데뷔 쇼케이스가 26일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 리키가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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장하오는 "멤버 모두 무대 경험이 많아 우리가 표현하고 싶은 걸 무대에서 능숙하게 표현할 수 있을 것 같다. 앤더블로서 다양한 매력 보여드리겠다"고, 유승언은 "잠시 떨어져 있던 기간이 있었지만 연습생 시절을 함께한 멤버들과 함께 하게 돼서 끈끈함이 있다. 이 다섯 명이라면 K팝에 한 획을 그을 수 있을 거란 생각이 든다. 미래를 고민하던 시기 회사와의 대화를 통해 팀에 합류하게 됐다"고, 한유진은 "앞으로 앤더블로서 해나갈 시간들이 기대된다. 올해 성인이 된 만큼 성숙한 모습 보여 드리겠다"라고 밝혔다.

그룹 앤더블(AND2BLE) 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 데뷔 쇼케이스가 26일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 한유진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

이번 앨범은 앤더블의 여정의 서막을 여는 앨범이다. 인간이 가장 먼저 마주하는 본능적 감정인 호기심을 다룬다.

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타이틀곡 '큐리어스'는 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 에너지 넘치는 EDM 장르의 곡이다. 새로운 시작의 순간 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감과 포부를 가사에 담았으며 장하오와 리키가 작사에 참여했다.

그룹 앤더블(AND2BLE) 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 데뷔 쇼케이스가 26일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 유승언 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

그룹 앤더블(AND2BLE) 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 데뷔 쇼케이스가 26일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 김규빈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

그룹 앤더블(AND2BLE) 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 데뷔 쇼케이스가 26일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열렸다. 장하오가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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앤더블은 이날 오후 6시 '시퀀스 01 : 큐리어시티'를 발표하고 본격 활동에 돌입한다.

한유진은 "팬들이 우리를 자랑스러워할 수 있도록 매순간 최선을 다하?募?고, 니키는 "올해 신인상을 받고 싶고 전세계 팬분들과 만나고 싶다. 세대를 대표하는 그룹이 되고 싶다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com