노홍철 "코뿔소 뿔에 받혀 죽을 뻔"…네팔서 겪은 '사선의 순간'(스님과손님)

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 노홍철이 네팔 여행 중 코뿔소에게 받혀 죽을 뻔했던 아찔한 경험담을 털어놨다.

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26일 방송된 SBS 예능 법륜로드 : 스님과 손님에서는 법륜 스님과 노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택이 인도 보드가야로 향하는 여정이 공개됐다.

이날 멤버들은 버스를 타고 이동하던 중 각자의 여행 경험에 대한 이야기를 나눴다.

노홍철은 "얼마 전에 네팔을 갔었는데 길에 산사태가 나기도 하고 폭 좁은 길도 많다"며 현지 분위기를 전했다.

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이에 이기택이 "네팔은 어떤 목적으로 다녀온 거냐"고 묻자 노홍철은 "히말라야를 올라가고 싶었다"고 답했다.

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이어 그는 "히말라야 아래에 치타완이라는 곳이 있다. 국립공원인데 코뿔소가 마을에 출몰하기도 한다"며 "너무 신기하지 않냐. 그래서 갔는데 진짜 코뿔소가 오더라"고 말했다.

하지만 예상치 못한 위험한 상황도 있었다. 노홍철은 "근데 그 뿔에 받혀서 죽을 뻔했다"고 털어놔 모두를 놀라게 만들었다.

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갑작스러운 고백에 버스 안은 순식간에 술렁였고, 출연진들은 믿기 힘들다는 반응을 보였다.

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narusi@sportschosun.com