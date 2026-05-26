"밥 먹다 침 뱉고 숟가락 던져" 황보라, '미운 2살' 子 돌발행동..결국 발달 상담

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 두 돌을 앞둔 아들의 발달 놀이 검사를 받으며 현실 육아 고민을 털어놨다.

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26일 황보라의 유튜브 채널에는 '"문제는 00때문" 황보라 미운 2살 아들 훈육 컨설팅 현장ㅣ육아 브이로그, 육아고민, 발달검사'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황보라와 남편은 "지금 시기가 훈육이 필요한 때인 것 같다"며 집에서 놀이 환경을 점검하는 발달 놀이 상담을 받기로 결정했다.

특히 황보라는 "제일 문제는 어디 나가자고 하면 너무 흥분하고 찡찡댄다"며 "또 양치할 때마다 울고, 잘 안 하려고 해서 고민"이라고 털어놨다. 이어 남편은 "물론 좋은 댓글도 많지만 반대적인 의견을 보면 부모로서 걱정이 된다"고 솔직한 심경을 전했다. 두 사람은 양육에 대한 고민 끝에 발달 놀이 검사를 받기로 한 것이다.

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이어 상담 전문가는 황보라의 집을 찾았고, 두 사람은 아들 우인이의 행동에 대해 이야기하며 "책을 많이 안 읽어줘서 그런건지 싶다"고 고민을 털어놨다. 이에 상담 전문가는 "언어 발달에서 가장 중요한 건 책보다 소통이다"라며 "우인이는 상호작용이 부족해 보이긴 한다"라고 전했다.

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이후 황보라는 아들의 블록 놀이와 공룡 장난감 등을 활용한 놀이 수업에 직접 참여했다. 전문가는 "놀이의 시작은 아이가 선택하게 기다려주는 게 중요하다"며 "상황을 말로 풀어주면 언어와 사회성 발달에도 도움이 된다"고 설명했다.

그런데 황보라는 금세 한 놀이에 흥미를 잃는 듯한 아들의 모습에 걱정을 드러냈다. 그러나 상담 전문가는 "괜찮다. 보이는 게 다양해서 그런거다. 주위 지각력이 뛰어난 아이인거다"라고 말했다.

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앉아서 밥 먹는 식습관 관찰 시간도 이어졌다. 우인이는 밥을 먹다 말고 투정을 부리기 시작했고, 급기야 침을 뱉고 숟가락까지 던지는 과격한 행동을 보였다.

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하지만 상담가는 오히려 웃으며 차분한 말투로 우인이에게 "이제 밥 다 먹은거냐"고 물은 뒤 상황을 마무리했다. 이어 황보라에게 "단순히 제지하기보다 아이의 의사를 확인해주는 과정이 중요하다"고 조언했다.

마지막으로 전문가는 "우인이는 문제가 있는 아이는 아니다. 정상적인 발달의 과정 속에 있다. 우인이는 그 안에서 이런 상황마다 조절해가는 연습들을 해가면 훌륭하게 클 수 있다"라고 진단했다.

jyn2011@sportschosun.com