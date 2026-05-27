'명예영국인' 백진경, '93kg' 당당한 비키니 자태 "90kg 넘는다는 댓글은 선플"

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[스포츠조선 이우주 기자] '명예영국인' 백진경이 비키니 자태를 공개했다.

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백진경은 26일 "어느 여름날 제일 예쁜 몸무게 93kg 시절 ♥ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ저보고 90kg 넘을 거 같이 생겼다는 댓글은 악플이 아닙니다. 보고 기분 좋아지는 선플입니다^^"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 공원에서 피크닉을 즐기는 백진경의 모습이 담겼다. 푸른 풀밭에서 초록색 수영복을 입고 있는 백진경은 탄탄한 몸매를 드러내며 햇살을 만끽하고 있는 모습. 당당하게 몸무게를 공개한 백진경의 태도도 눈길을 모은다.

이에 한 네티즌은 "누나 100kg는?"이라고 물었고 백진경은 "약간 희망사항"이라고 너스레를 떨었다.

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한편, 백진경은 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하며 인기를 모은 크리에이터다. 영국 거주 8년차로 글로벌 브랜드의 플러스 사이즈 모델로 활약했던 백진경은 인종차별 대처법, 외국어 꿀팁 등을 공유하며 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com