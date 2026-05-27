하트오브우먼 "데뷔해서 꿈만 같아, 심장 박동? 많이 떨린다"

27일 서울 리버사이드호텔에서 신인 걸그룹 '하트오브우먼' 정규 1집 '하트 바이트 : 레거시' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 하트오브우먼 멤버들. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하트오브우먼(HEART OF WOMAN(이하 하우(H.O.W)가 데뷔 소감을 밝혔다.

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하우는 27일 서울 강남 더 리버사이드호텔에서 첫 번째 앨범 '하트 바이트 : 레거시(Heart Byte : LEGACY)' 간담회를 열고 "데뷔해서 꿈만 같다"라며 "심장 박동이 많이 떨린다"라고 했다.

하우는 고 휘성과 종합 크리에이티브 디렉터 명상우가 함께 설립한 블루브라운레코드에서 처음 선보이는 5인조 걸그룹이다. 오는 28일 가요계에 정식 데뷔한다.

팀명은 각기 다른 서사와 에너지를 지닌 다섯 개의 심장이 모여 대중의 마음을 움직이는 하나의 강렬한 박동이 된다는 의미를 지니고 있다. 축약형인 하우(H.O.W)는 정해진 길을 따르기보다 스스로 '어떻게(How)' 나아갈 것인지 끊임없이 질문하며, 자신들만의 방식으로 새로운 음악적 흐름을 만들어가겠다는 포부를 담았다.

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데뷔를 하루 앞둔 만큼, 멤버들은 떨리는 마음을 고백했다. 아인은 "지금 심장 박동은 굉장히 많이 떨린다. 설렘도 큰 것 같다"고 말했다.

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채이는 "데뷔해서 꿈만 같다. 오랜 시간 기다려주신 만큼 무대에서 열정과 사랑을 보답드리겠다"라고 했고, 지현은 "오래 준비해온 만큼, 데뷔라는 순간이 뜻깊은 것 같다. 저희만의 진심을 담은 무대를 보여드리겠다. 저희의 단단한 마음을 전달하고 싶다"고 전했다.

류인은 "데뷔하는 게 아직도 실감이 안 난다. 언젠가 카페에서 저희 노래가 나오면 실감이 날 것 같다"라고 했고, 리리는 "저희가 설레는 마음으로 열심히 준비했다. 준비한 만큼, 저희만의 색깔과 진심이 담긴 무대를 알아봐 주시면 좋겠다"라며 설렘을 드러냈다.

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JTBC '알 유 넥스트?(R U NEXT?)' 출신 지현, SBS '유니버스 티켓'과 Mnet '언프리티 랩스타: 힙팝 프린세스'로 얼굴을 알린 채이를 비롯해 아인, 리리, 류인 등 비주얼과 실력을 겸비한 멤버들로 팀을 꾸렸다.

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지현은 "서바이벌 경험이 있어서 데뷔 준비를 하는데 도움이 됐었다"라고 했고, 채이는 "그 경험을 바탕으로 누구보다 진심으로 멤버들과 뭉쳤다"라고 털어놨다.

하트오브우먼의 데뷔 앨범 '하트 바이트 : 레거시'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com