MMORPG '오딘: 발할라 라이징', 신규 길드 콘텐츠 강화하며 협동 플레이 확장

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카카오게임즈가 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에 길드 콘텐츠를 대폭 강화하며 협동 플레이 재미 확장에 나섰다.

길드 성장 시스템과 신규 의뢰 콘텐츠, 고난도 던전 업데이트를 통해 커뮤니티 기반 경쟁 요소를 한층 끌어올리는 전략이다. 카카오게임즈는 27일 '오딘: 발할라 라이징'에 신규 길드 콘텐츠 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 시스템 '길드 연구'다. 길드원 전체의 성장에 도움이 되는 버프를 연구하고, 이를 개별 길드원이 기간제 형태로 대여해 사용할 수 있는 콘텐츠다. 길드 레벨 16 이상부터 이용 가능하며, '일반 연구'와 '특별 연구'로 구분된다. 연구 완료 후 일정 레벨 이상의 길드원은 골드와 길드 주화를 사용해 버프를 대여할 수 있다. 연구에 필요한 전용 재화 '연구 일지'는 협동 토벌전, 영지 방어전, 길드 쟁탈전, 길드 의뢰 등 다양한 길드 콘텐츠를 통해 획득 가능하다.

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길드 단위 협동 플레이를 강화하는 '길드 의뢰' 시스템도 새롭게 추가됐다. 이 콘텐츠는 개인이 수행하는 '일일 개인 의뢰'와 길드원 전체가 함께 참여하는 '주간 협동 의뢰'로 구성된다. 길드 레벨이 높아질수록 수락 가능한 주간 의뢰 수도 확대된다. 의뢰 완료 시에는 길드 연구에 필요한 '연구 일지'가 지급된다.

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고난도 PvE 콘텐츠도 확장됐다. 카카오게임즈는 '그림자 성채' 신규 9단계 던전을 추가하고, 기존 8단계 구조를 일부 개편했다. 기존 8단계에서는 보스 몬스터 '파프니르의 그림자'만 등장했지만, 업데이트 이후 일반 몬스터가 함께 출현하도록 변경됐다. 새롭게 추가된 9단계에는 신규 보스 몬스터 '아우둠라의 그림자'가 등장한다.

이와 함께 '지옥 성채(월드)' 난이도 조정도 이뤄졌으며, 그림자 성채에서 획득 가능한 신규 재료를 활용해 전설 장비 '눈부신 아우둠라의 얼음불꽃 팔찌'를 제작할 수 있도록 했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com