'김용건 며느리' 황보라, 남편과 육아 온도차 "오빠는 오후에 안 보잖아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 아들 훈육 상담 도중 남편과의 현실적인 육아 온도차를 드러내며 솔직한 속내를 털어놨다.

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26일 황보라의 유튜브 채널에는 '"문제는 00때문" 황보라 미운 2살 아들 훈육 컨설팅 현장ㅣ육아 브이로그, 육아고민, 발달검사'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황보라와 남편은 "지금 시기가 훈육이 필요한 때인 것 같다"며 집에서 놀이 환경을 점검하는 발달 놀이 상담을 받기로 결정했다.

이어 상담 전문가는 집을 찾았고, 황보라와 남편은 육아 중 겪는 현실적인 고민을 털어놨다.

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먼저 황보라의 남편은 "요즘 우인이가 가장 힘든 게, 오전에 어린이집 가자고 해서 같이 나가면 무조건 안아달라고 보챈다"며 고민을 전했다.

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이에 황보라는 "어린이집뿐만 아니라 어디 나가자는 건 좋아하는데, 막상 나가려고 하면 그때부터 찡찡거리고 안아달라고 한다. 그게 이해가 안 된다"고 공감했다.

이어 황보라는 남편에게 "어제도 한강 나가려는데 엄청 찡찡거리지 않았냐"고 말했지만, 남편은 "그 부분은 크게 못 느꼈고, 제일 힘든 건 계속 안아달라고 하는 거다"라고 답했다.

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그러자 황보라는 "오빠는 그것만 보고 오후에는 아예 안 보니까 모르는 거 아니냐"고 서운함을 드러냈고, 남편도 이를 수긍하면서 묘한 긴장감이 흘렀다.

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이후 황보라는 아들과 함께 블록·공룡 장난감 놀이 수업에 참여했고, 전문가는 "아이 스스로 놀이를 선택하게 기다려주는 게 중요하다"고 조언했다.

황보라는 아들이 한 놀이에 금방 흥미를 잃자 걱정했지만, 전문가는 "주변 지각력이 뛰어난 아이의 특징"이라며 안심시켰다.

이어진 식습관 관찰에서는 우인이가 밥을 먹다 투정을 부리고 숟가락을 던지기도 했지만, 상담가는 차분하게 대응하며 "제지보다 아이 의사를 확인해주는 과정이 중요하다"고 설명했다.

끝으로 전문가는 "우인이는 정상적인 발달 과정에 있는 아이"라며 "조절하는 연습을 해가면 충분히 건강하게 성장할 수 있다"고 진단했다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com