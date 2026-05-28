'말할 수 없는 비밀' 주걸륜, 마티스 작품 '319억'에 낙찰…"꿈이 현실 됐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 대만 톱스타 주걸륜이 프랑스 거장 앙리 마티스(Henri Matisse)의 대표작을 300억대에 낙찰받으며 남다른 '아트 사랑'을 다시 한번 입증했다.

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미국 미술 전문 매체 옵서버(Observer)에 따르면 주걸륜은 최근 열린 소더비 모던아트 이브닝 세일 경매에서 마티스의 1924년작 'La Seance du Matin'을 낙찰받았다. 작품은 경매가 2000만 달러에 판매됐으며, 수수료를 포함한 최종 낙찰가는 2120만 달러(한화 약 319억원)에 달한 것으로 알려졌다.

특히 주걸륜은 사전 보증(guarantee) 방식으로 작품을 확보해 약 80만 달러 규모의 리베이트까지 받은 것으로 전해져 눈길을 끌었다.

이에 주걸륜은 직접 자신의 SNS를 통해 벅찬 소감을 전하기도 했다. 그는 "프랑스 니스에 머물던 시절, 마티스의 집 아래에서 발코니를 올려다보며 언젠가 그 시대의 작품을 소장하는 꿈을 꿨다"며 "그 꿈이 현실이 될 줄은 상상도 못 했다"고 밝혔다.

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평소 연예계 대표 미술 컬렉터로 꼽히는 주걸륜은 이미 피카소와 바스키아 작품 등을 소장한 것으로 유명하다. 그는 과거 인터뷰에서도 "투어 공연 수익의 상당 부분을 미술품 구매에 사용한다"고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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한편 주걸륜은 2000년 데뷔해 영화 '말할 수 없는 비밀'에서 감독과 주연을 맡았으며, 할리우드 영화 '나우 유 씨 미 2'에서 활약해 한국 팬들에게도 큰 사랑을 받았다.

olzllovely@sportschosun.com