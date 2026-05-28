'암투병' 박미선, 이봉원♥ 짬뽕집 대박에 활짝.."잘 돼서 집 안 올라와 행복"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 박미선이 남편 개그맨 이봉원의 중식당 대박에 미소지었다.

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27일 '미선임파서블' 유튜브 채널에는 박미선이 이봉원의 중식당을 찾아간 영상이 공개됐다.

박미선은 후배 김민경, 권진영과 함께 이봉원이 운영하는 천안 중식당을 방문했다. 박미선은 "천안에서 나름 유명한 맛집이다. 여기에서 잘 돼서 서울 집에 안 올라오니 얼마나 다행인가. 그래서 돈독해졌다. 아주 행복하다. 얼마나 좋은지 몰라"라고 농을 던져 웃음을 안겼다. 권진영은 "선배님의 얼굴이 폈다"라며 웃었다.

그런가 하면 이봉원은 카메라를 향해 "구독, 좋아요 꼭 눌러주시고, 나갔던 분들은 다시 돌아오시라"라며 박미선 유튜브 구독자들에게 깜짝 인사를 전하기도 했다.

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한편 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받은 후 항암 치료를 받았다. 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연, "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 (암이) 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 밝혔다. 최근 복귀해 많은 응원을 받고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com